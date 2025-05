El Fibwi Palma está obligado a dar la talla

Es el momento de dar la talla, aquel por el que han trabajado toda la temporada. El Fibwi Palma recibe hoy (18:30 horas) a la Cultural y Deportiva Leonesa Baloncesto en el partido de vuelta de los cuartos de final de las eliminatorias de ascenso a Primera FEB. El Palau d’Esports de Son Moix debe convertirse en el gran aliado de los mallorquines, que llegan con una escasa renta de seis puntos obtenidos en la ida, pero que sirve para tener un cierto colchón (64-70).

No obstante, los de Ciutat son conscientes de que lo mejor es no especular con el resultado y salir a ganar el duelo. «Es una semana muy motivante y emocionante. Ahora estamos en el momento de poder pelear por cosas y queremos que ese sueño de poder pelear por cosas sea una herramienta de motivación para el partido», explicó en la previa Pablo Cano, entrenador del Fibwi Palma. Y tiene razón el técnico uruguayo, que espera la máxima concentración de sus pupilos para afrontar un duelo en el que los nervios pueden pasar factura y mejorar algunos aspectos en los que no estuvieron finos en León. «Ese es el foco que debemos tener. Hacernos responsables de los errores que cometimos y también de las cosas positivas que hicimos», señaló. Está por ver la respuesta de la afición, pero todo apunta a que el Palau registrará una gran entrada para un duelo decisivo. «Para nosotros es un orgullo recibir el apoyo y la ayuda de la gente. Han sido de gran ayuda durante todo el año y esperamos poder encontrar un pabellón que nos empuje para lograr el objetivo», deseó Cano, que lanzó una reflexión destinada al corazón de sus jugadores ante un reto de este calibre. “¿Cuál es nuestra obligación? Esa es la gran pregunta. Nuestra obligación es dejarlo todo y disfrutar de esos grandes momentos. Yo cuando tenía seis años ya soñaba y jugaba a ser entrenador con mis compañeros. Nuestra única obligación es dejarlo todo, representar a la institución cómo se merece y disfrutar de este torneo en el que se nos presenta la posibilidad de poder acceder a luchar por un ascenso», apuntó.

Lucas Giovannetti, jugador del Fibwi Palma y que está llamado a ser uno de los protagonistas del encuentro, tiene claro lo que deben hacer. «La clave va a ser cómo salimos al partido e imponer nuestro ritmo desde el principio. Tenemos que salir muy concentrados», dijo.

Por su parte, la Cultural y Deportiva Leonesa Baloncesto ya dejó claro en el partido de ida que es un rival muy combativo e intenso contando con jugadores como Roger Fàbrega, Kyle Greeley, Eluku Berthold, Jordan Kellier, Frank Stain o el ex Palma Pau Isern que regresará a Son Moix. Solo puede quedar un equipo de pie y el Fibwi Palma debe darlo todo para conseguirlo.