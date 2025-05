El Azulmarino Mallorca dice adiós al ascenso en Estepona

No pudo ser. El Azulmarino Mallorca ha perdido ante el anfitrión CAB Estepona (81-72) en la primera semifinal de la Final Four de la Liga Challenge y ha dicho adiós al ascenso. El sueño de jugar la próxima campaña en la Liga Femenina Endesa tendrá que esperar hasta 2026, salvo que el club busque en los despachos lo que las jugadoras no han podio alcanzar en la pista malagueña.

La primera semifinal de la Final Four por el ascenso a la Liga Femenina Endesa comenzó con una cadencia digna de una fase final. Ambos conjuntos impusieron un elevado tono físico y cada posesión se convirtió en una batalla. Una canasta tras la continuación de Gedna Capel y un triple de Jihyun Park sofocaron el estelar inicio de Marina Gea y Ruth Sherrill. El CAB Estepona se sobrepuso a la reacción mallorquina gracias a su acierto en el tiro desde la media y larga distancia. Marina Gea cerró el primer cuarto con un triple de concurso en la acción final (21-12).

En el segundo capítulo, el Azulmarino acrecentó de manera considerable sus prestaciones. El equipo dirigido por Alberto Antuña implementó una defensa zonal y minimizó las virtudes ofensivas de las malagueñas. Marina Aviñoa distribuyó con criterio y, además, sumó siete puntos. María España, con una jugada magistral de dos más uno y un tiro a a la media vuelta, situó al equipo mallorquín a 5puntos (34-29). Maria Bettencourt, con unos últimos minutos espléndidos, fue fundamental para cerrar igualadas (36-36) la primera mitad.

En el tercer asalto, la igualdad gobernó el choque. María España lució eficiencia en el triple, Gedna Capel y Sofia da Silva sustentaron el juego interior y Park acompañó para que el Azulmarino comandara el duelo. El incesante acierto de Lawrence en el tiro y la dirección de Marina Gea mantuvieron al Estepona en el partido (54-55).

En el último cuarto, el equipo malagueño rozó la perfección en ataque y cercenó las posibilidades de un Azulmarino que no fue capaz de remontar la desventaja. Los 27 puntos convertidos por las adversarias fueron una losa muy pesada.

El resultado final, 81-72, deja sin opciones de ascenso al equipo mallorquín, que llegó a Estepona con la ilusión de meterse en la final de mañana. En la segunda semifinal se enfrentan el Unicaja Mijas y el Recoletas Zamora.