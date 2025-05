Gran Premi Nacional | Los participantes: Miguel marca la diferencia con resultados envidiables

La cuadra sueca Menhammar estará representada de nuevo este año en el ‘Gran Premi Nacional’ con uno de los principales aspirantes al triunfo, como es Miguel, con Joan Bauzá.

Este hijo de Who’s Who, nieto de Maharajah y Love You –y bisnieto de Viking Kronos, From Above y Coktail Jet–, presenta unos resultados envidiables en las cinco únicas carreras que ha disputado en el Hipòdrom Son Pardo.

Participantes en el Gran Premi Nacional 2025 / S.R.

Con dos triunfos (en el ‘Premi Mira Prim’ y en el ‘Premi Menorca’), dos segundos –en el ‘Critèrium dels 2 anys’ y en el ‘Premi Menhammar’– y un cuarto en su debut en Son Pardo, Miguel afrontará el ‘Gran Premi’ como uno de los grandes favoritos para firmar la primera victoria en esta clásica de la exitosa Menhamar Stuteri. Esta propiedad escandinava ya conoce las mieles del éxito gracias a los siete triunfos logrados desde el 2014 por hijos de dos de sus mejores sementales, From Above y Maharajah.

Del primero de ellos descienden los campeones Boira de Llevant, Coktail Blai, Gin Tonic Durán y la vencedora del año pasado, Lluna de Llevant. Maharajah estuvo representado gracias a los tres triunfos consecutivos que lograron Indio, Jaragadi CL y Kiwi Durán.

Cómo llegan al Gran Premi Nacional