Antonio Vadillo: "Los partidos de la Final Four se decidirán por detalles"

Quieren el primer título nacional. Después de ganar hace dos semanas la Champions League, la ambición de Antonio Vadillo, entreandor del Palma Futsal, por seguir sumando títulos al palmarés sigue intacta. "Estamos disfrutando mucho esta temporada. Llega otra fase final, esta vez la Copa del Rey, y es para estar muy contentos de estar en ese cuadro", asegura.

El trofeo lo levantará el que esté mejor en las semifinales y en la final. "En esta Final Four todos tenemos un 25% de opciones. Hay mucha igualdad entre los cuatro equipos y serán partidos que se decidan por detalles. Es otra competición. Como pasa en el Playoff, ya hemos visto muchas eliminatorias en las que el octavo gana al primero o el séptimo al segundo. Es lo que tiene nuestra liga: no creo que haya otro deporte en el mundo con tanta igualdad. Todo está muy equilibrado y ahora, en la Copa del Rey, no va a ser diferente. El acierto será el que marque la diferencia", apunta.

A pesar de enfrentarse al rival más asequible, el Jaén será difícil de batir. "Nos espera un partido muy complicado. Es un rival muy fuerte, muy duro, muy competitivo, que hace muchísimas cosas bien. Quizás no han tenido una liga regular tan constante como en ellos es habitual, seguramente por las lesiones y los cambios en la plantilla, pero ahora llegan en un buen momento, con el Playoff asegurado, y con un entrenador como Dani Rodríguez que lleva mucho tiempo al frente y que nos pondrá las cosas muy difíciles", señala.

Antonio Vadillo destaca el paralelismo entre ambos equipos. "“Desde hace muchos años somos dos clubes similares. En las últimas temporadas siempre estamos ahí: jugando semifinales, finales… Nos caemos, nos levantamos, cambiamos jugadores constantemente y seguimos compitiendo al máximo nivel. Siempre estamos en las fases finales”, afirma.

Marcelo: “La Copa es diferente, tenemos que dar nuestro máximo”

Marcelo, cierre del Palma Futsal, confía en las opciones de su equipo para alcanzar una nueva final, pero avisa de la dificultad del reto. “Sabemos que va a ser una Copa muy difícil. Tenemos el sueño de ganar un título nacional. Sabemos que vamos a enfrentarnos a un equipo muy difícil, que es Jaén, que compite mucho, y tenemos que centrarnos para ganar el partido”, explica.

El jugador destaca la ambición que existe dentro del vestuario. “Tenemos un reto. Sabemos de la dificultad que tiene jugar estas competiciones y Jaén es un gran equipo, pero sabemos que tenemos la oportunidad de disputar otra final, de soñar con este título, y vamos a trabajar estos días que quedan para sacar un buen resultado”.

Marcelo recuerda que, aunque el equipo ha ganado ambos enfrentamientos ligueros esta temporada, el contexto es completamente distinto. “Sabemos que ahora cambia todo. Hemos ganado los dos partidos en liga, pero ahora la Copa es diferente. Tenemos que estar centrados y sacar nuestro máximo para sacar adelante el partido y disputar una final, que es lo que queremos”, zanja.