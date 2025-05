El exentrenador del Mallorca, Vicente Moreno, no seguirá al frente de Osasuna la próxima temporada

El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, no seguirá en el cargo la próxima temporada tras tomar una "decisión personal" más allá de que el club le presente una oferta de renovación. El extrenador del Real Mallorca, estuvo tres temporadas en el banquillo bermellón. Su primera temporada fue el ascenso del Mallorca de Segunda B al fútbol profesional. Al siguiente año, el valenciano, volvió a subir a la entidad mallorquinista a Primera Divisiónen en 2019. Finalmente su última temporada estuvo marcada por su firma con el Espanyol antes de conocerse si su equipo acabaría descendiendo otra vez, como pasó en la temporada 2019-2020.

«El tiempo hace que mires las cosas con otro prisma y en aquel momento hice lo que pensaba mejor, ahora veo que no acerté y hay gente que no lo entendió. Cuando hay una ruptura es difícil de asimilar, admito cuando se cometen errores, no somos perfectos y nos equivocamos», sentenció en su última visita con el Osasuna tras empatar 1-1 en Son Moix sobre la oficialidad de su salida del Mallorca en 2020 antes de acabar el curso.

Moreno encara, por tanto, sus tres últimos encuentros con los rojillos. "Van a ser mis dos últimos partidos como entrenador de Osasuna en El Sadar. Personalmente me encantaría, por la parte que me toca, dejar al equipo en Europa. Sería un broche de oro", ha sido la frase con la que Moreno ha anunciado que no seguirá como técnico en Pamplona.

"Lo traslado ahora porque es lo que siento. Es algo que he ido madurando y es el momento de trasladarlo a mucha gente que se ha portado muy bien conmigo durante el año. Es el momento que yo considero, porque quiero un poco separar de si nos metemos o no en Europa, que sea independiente", ha continuado en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético de Madrid.

Moreno ha incidido: "Es una decisión que, aunque nos emplazamos a hablar a final de temporada, quiero separar también de si, una vez terminada la temporada, el club decide presentarme una oferta de renovación o decide no presentármela".

"No hay mucho más. He hablado con el club porque ellos están al corriente y hay muy buena comunicación, pero en la vida hay que tomar decisiones y muchas veces me dejo llevar por lo que siento. Me he sentido parte de la familia. Al igual que llegué sin hacer ruido, hacerlo de la misma manera", ha comentado el entrenador de Massanassa, quien pide "hacer todo lo que podamos" para apurar las posibilidades de Europa.

"Ha sido una pasada poder vivir este ambiente cada partido como local", dice sobre un Sadar podrá despedirse los dos próximos encuentros, mañana ante el Atlético y el domingo contra el Alavés.