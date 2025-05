L'Opinió de J.M. Arbucias: El Fibwi Palma, una mica més a prop de les semifinals per pujar a Primera FEB

Si abans de viatjar a Lleó al Fibwi li haguessin dit que guanyaria de 6 punts segurament hauria firmat. Guanyar a fora camp en una eliminatòria a doble partit és una molt bona notícia. El que passa és que el que hagués pogut ser, no va acabar de ser, perquè els mallorquins haguessin pogut tornar a Ciutat amb una major renda: dominaren sempre i, quan restaven 6:30 per finalitzar el matx, el marcador assenyalava un +18 (47-65) per als homes de Pablo Cano.

La victòria dels illencs fou la suma de dos factors, un de mèrit i l’altre de demèrit. Els mallorquins – el mèrit – jugaren, en línies generals, un bon partit pel que fa a concentració, a presa de decisions, a encert ofensiu, a solidesa defensiva. La Cultural – el demèrit – errà més del que és habitual. Ara bé, només foren 6 els punts de diferència, perquè en els darrers minuts, els de S’Arenal baixaren el seu rendiment i els locals augmentaren l’encert, després de demostrar caràcter i resistència.

Els números no enganyen. Els lleonesos es presentaren a l’encontre amb un 40% en tirs de 3, amb un 60% en tirs de 2, amb 21 assistències, amb 11 pilotes perdudes i amb una valoració de 114. Diumenge acabaren amb un 20% en triples, no arribaren al 50% en tirs de 2, 16 assistències, 15 pèrdues i un 61 de valoració. I això que rentaren la cara a les estadístiques a les darreres possessions.

Imatge del partit del Fibwi a Lleó. / Fibwi Palma

És un equip que construeix a partir de l’1x1, que obliga a moltes ajudes del rival, que cerquen deixar els tiradors de llarga distància alliberats per poder llançar de 3 i que busquen també córrer la pista. Al partit de tornada els fibwis hauran de ser sòlids en la defensa de l’1x1 per evitar ajudes innecessàries que poden provocar llançaments triples que, sí estan encertats, poden castigar-los molt. I hauran de repetir el bon treball de rebot ofensiu que feren al Palau Municipal d’Esports de Lleó per tenir segones opcions i evitar les transicions dels castellans.

Patrick Santos tornà a fer un bon partit. Els seus companys el trobaren, després de bones lectures de la defensa del rival, a prop de cistella i no fallà. Quan hagué de tirar de 3, encertà (2/2 en triples) i ajudà decididament al rebot. Fou l’MVP de la jornada amb 27 de valoració.

Més jugadors

El Fibwi – també una molt bona notícia – sumà dos nous efectius a la causa. Pau Tendero no havia pogut jugar – estava lesionat – els partits de vuitens. Jugà i sumà. I Franco Miller, descarregat de la tasca d’haver de jugar d’1, millorà la seva actitud que, acompanyada de la qualitat que atresora, permeté que es convertís en el segon màxim anotador dels seus.

Una cosa sí que quedà clara: l’eliminatòria es decidirà a Son Moix. Preveure el que passarà, no és un exercici fàcil de fer, perquè els fibwis van demostrar la setmana passada que res és impossible, remuntaren 29 punts! El bon resultat i les bones sensacions que transmeteren durant gran part del partit permeten una dosi important d’optimisme, però, això sí, hauran de trepitjar Son Moix amb la seva cara més amable i més brillant. n