El Unicaja gana una nueva Champions y sigue siendo el rey de la FIBA

¡¡¡Campeones!!! Otra vez. Este Unicaja de Ibon Navarro es un equipo insaciable. Lleva 25 meses demostrándolo. Desde aquel febrero de 2023 en Badalona hasta este domingo en Atenas. 1,2,3,4, 5... y ¡6 títulos! ¡Qué locura de equipo! ¡Qué manera de competir! ¡Qué manera de defender! ¡Qué grupo humano y deportivo!

Histórico

Dentro de unos años, cuando todo esto pase (que pasará), recordaremos este tiempo como los felices años 20 de un Unicaja imperial, indomable, ambicioso, competitivo hasta el límite, elegante en su baloncesto y, lo más importante, multicampeón.

Vrsac (Serbia), Zaragoza, Vitoria, Valencia, Badalona, Belgrado, Singapur, Murcia, Las Palmas... y Atenas. La capital de Grecia se une, desde este segundo domingo de mayo de 2025, a esa ilustre lista de ya 10 ciudades que forman parte de la historia fetiche del club. Un porrón de lugares repartidos por medio mundo en los que el Unicaja un día llegó, vio y venció.

Campeón sin discusión

El Unicaja es campeón de la BCL 2025 con todo merecimiento. Sin discusión. Con una trayectoria desde octubre hasta hoy que no admite un solo pero. Los de Ibon Navarro han sido el mejor equipo este curso de la Europa FIBA. Y ahí están los datos. El último, este 67-83 de la finalísima contra el Galatasaray.

No ha sido una Final Four sencilla. Y eso le da todavía mayor lustre al título europeo. El Unicaja sufrió de lo lindo el viernes ante el AEK y su Sunel Arena para ganar la semifinal. Este domingo, lo tuvo todo de cara desde el principio, supo aguantar cada intento de arreón del rival y dominó a su antojo. Como un equipo "grande".

No es día para destacar ningún nombre propio. Pero vaya minutos de Carter, vaya racha de Kalinoski, vaya muelles y pelea de Tyson Pérez, vaya magia de Kameron Taylor, vaya defensa de Alberto... De verdad, de TODOS, incluidos Djedovic, Tillie (descarte esta vez) y el canterano Manu Trujillo.

"Mini marea verde"

Sí hay que hacer una mención especial a los ciento y pico valientes que viajaron desde Málaga a Grecia. Se lo pasaron pipa. En una esquina de la grada del Sunel Arena, vibraron de principio a fin con su equipo. Con Los Mihitas como maestros de ceremonia, la mini "marea verde" lo dio todo. Tiene mucha suerte este Unicaja porque nunca camina solo. Siempre, siempre, siempre hay camisetas verdes y apoyo en la grada para los chicos de Ibon Navarro.

El Unicaja fue mejor durante los 40 minutos. / BCL

Primer tiempo

Kravish duró 55 segundos sobre el parqué. Dos faltas... y al banco el pívot de pasaporte búlgaro. Carter aportó los primeros 5 puntos y el Unicaja se puso por delante. Los verdes se fueron de 6, 9-15. El entrenador del Galatasaray cambió sus dos torres. Ibon también refrescó su quinteto. Alberto ejerció de "Mejor Defensor" de la BCL para provocar dos faltas de ataque de un Galatasaray a remolque. El clínic defensivo de los primeros 10 minutos se cerró con un interesante +6, 13-19.

Un triple de Kalinoski puso el +11, 13-24. La defensa guio a un Unicaja no especialmente "enchufado" en ataque, pero muy sobrado atrás. Mejoró el Galatasaray en defensa con el paso de los minutos. Al Unicaja se le apagaron las luces, dejó de anotar y el rival remó y remó hasta igualar el partido, 26-26. Dos canastas de Tyson Pérez dieron aire al Unicaja, que llegó por delante al intermedio: 31-37, justo el mismo resultado del viernes contra el AEK. Curioso.

Perry, durante la final de la BCL. / BCL

Segundo tiempo

Perry dio el susto en el arranque del tercer cuarto. Se fue al banco con el Galatasaray buscando la remontada de la mano de Cummings, líder absoluto de su equipo. Alberto sacó la cuarta del base del Galatasaray, con 5.28 para llegar al final del tercer cuarto. Taylor se puso el disfraz de mago con dos canastas imposibles y una asistencia de fantasía para Kravish. El entrenador del "Galata" paró el partido con +9 para los verdes, 40-49. El partido entró en los 10 minutos finales con +7, 49-56.

El guion del partido no cambió. El Galatasaray quería, pero no podía. Más bien, el Unicaja no le dejaba. Volvió Cummings, también Perry. 5 puntos seguidos de Kalinoski pusieron la máxima, 12, con menos de 5 minutos por delante. 56-68.

Kalinoski le puso el lazo al partido con un triplazo desde la esquina. El 63-80, con menos de dos y medio para el final fue la puntilla. La grada verde y morada cantó por Raphael, el himno del Unicaja, el habitual "Málaga, Málaga, Málaga", "campeones, campeones"...

El Unicaja vuelve a ser campeón. Como casi siempre últimamente.