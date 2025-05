El Atlético Baleares da por bueno el empate en Teruel

El Atlético Baleares da por bueno el empate a uno en campo del Teruel. A pesar de avanzarse al marcador con una magnífica definición de Florin Andone en la segunda parte, José Val igualó el encuentro y Jagoba Zárraga sostuvo a los balearicos del dominio de los aragoneses. A los de Luis Blanco casi les salió a la perfección su plan de partido: aguantar y marcar en las pocas opciones que tuvieron. Una idea de juego más conservadora, pero que surgió con el objetivo deseado: que el Estadi Balear dicte sentencia en la vuelta de las semifinales por el ascenso a Primera Federación.

El Teruel comenzó monopolizando la posesión de balón. Los locales lo querían y los visitantes se sentían cómodos sin llevar el peso del partido. Los hombres de Unai Mendia aceptaron el papel protagonista. Insistieron e intimidaron varias veces la portería de Zárraga, aunque sin precisión.

El cuadro blanquiazul no cambió ni un ápice el guion del encuentro, no aumentó la línea de presión y el balón les quemaba. Kwateng fue un auténtico quebradero de cabeza para Carlos Culio. El ghanés hizo a su antojo desde la izquierda y puso en aprietos a los balearicos, pero no tuvo el acierto en la toma de decisiones.

Solo Moha Keita tuvo una ocasión clara para el Atlético Baleares en el primer tiempo: disparó con la zurda desviado dentro del área después de una falta. Los primeros cuarenta minutos fueron intensos y tensos. Los pupilos de Luis Blanco concedieron poco y, en esas, el Teruel no se impuso.

Tras el descanso empezó el frenesí. Los visitantes salieron despistados y los locales mordieron. A los tres minutos de la reanudación, Rubén Bover se durmió en la salida del balón de su equipo, le robaron el esférico y dejaron solo a Le Normand, pero Zárraga paró el mano a mano y evitó el primer gol del encuentro.

Unos instantes desués, Kwateng tuvo otra oportunidad clarísima para romper la igualdad. Desde la banda derecha recortó hacia dentro y se sacó un trallazo con la zurda, aunque otra vez Zárraga salvó a los suyos. Era un acoso y derribo del Teruel que solo el guardameta balearico conseguía sostener.

Pero quien perdona lo paga. En una contra, Tovar pone un balón medido a Andone que jugó al filo del fuera de juego. Se quedó solo en frente a Taliby y lo batió para poner el 0-1 en el marcador. La calidad y la eficacia mandaban. Sin merecerlo, pero por delante.

El Atlético Baleares consiguió lo que buscaba: adelantarse en el marcador y aguantar. El ritmo del partido cayó y cuando parecía que los de Luis Blanco sí mandaban, un despiste defensivo tras una gran acción individual de José Val sirvió para que el Teruel pusiera el 1-1 en el electrónico. Entró desde la izquierda y con un remate cruzado, el defensor batió a Zárraga.

Al Atlético Baleares ya le iba bien el empate. Y, a pesar de poner a sus jugadores más acertados en el terreno de juego-Berto Rosas y Sergio Moreno-, el equipo de Unai Mendia mandó y se acercó al gol, algo que no hicieron los balearico aunque sí tenían más calidad individual sobre el campo. Todo quedó para decidir el próximo domingo en el Estadi Balear.