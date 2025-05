Suspendido el Son Caliu-Ferriolense de prebenjamín por los insultos del técnico visitante al árbitro y por encararse con la grada

Ni la categoría prebenjamín (7-8 años), la más joven del fútbol base, se libra de episodios bochornosos en el fútbol balear. El pasado fin de semana, en un Recreativo Son Caliu-Ferriolense de División de Honor Mallorca y Preferente Mallorca, el árbitro se vio obligado a suspender el encuentro por los insultos hacia su persona y por encararse con la grada local por parte del técnico del conjunto visitante, que ha sido sancionado con tres partidos por su conducta.

Según uno de los asistentes al partido, cuando el encuentro se encontraba en la segunda mitad y con marcador favorable por 0-1 al Ferriolense, una acción llevó al técnico visitante a insultar al árbitro, a la vez que incluso profirió gritos a los más pequeños del conjunto local. El colegiado intentó que el asunto no pasar a mayores, consciente de que no tenía ayudante en el banquillo y que su expulsión supondría la suspensión del partido. Finalmente, al no mejorar la situación, con enfrentamientos verbales con la grada y con muchos de los menores llorando por todo lo que estaba pasando, procedió a mostrar la tarjeta roja y dar por terminado el choque en el minuto 24 de encuentro.

Según figura en la web de la FFIB, en el apartado de sanciones, el entrenador del conjunto palmesano ha sido suspendido un partido "por protestar decisiones del árbitro" y dos "por conducta contraria a las normas deportivas (encararse con el público local montando trifulca)". Además, indica también una sanción al club local "por incidentes de público (aficionados se encaran con el cuerpo técnico visitante teniendo que ser separados)".

El Juez de competición de Fútbol Base y Juvenil, este viernes, ha comunicado las sanciones y ha puesto fecha para la reanudación del partido, que se deberá disputar el próximo miércoles día 14 a partir de las 19 horas, a puerta cerrada. Un nuevo capítulo para olvidar en el fútbol mallorquín y balear en un categoría en el que los protagonistas, que son los jugadores, no superan los ocho años de edad.