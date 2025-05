Palmer: «Queremos un proyecto sostenible en el tiempo»

El presidente del Palmer Basket, Vicenç Palmer, tiene claro lo que quiere para el futuro después de firmar el brillante ascenso a la Primera FEB. «Quiero un proyecto sostenible en el tiempo y estamos trabajando con mucha responsabilidad», destacó ayer en la rueda de prensa de balance de temporada celebrada en el Varadero de Palma.

El dirigente se felicitó por el camino que están llevando en estos tres años de vida y en los que han ascendido en dos ocasiones para plantarse en la segunda categoría del baloncesto nacional. «Somos un proyecto muy joven, arrancamos este viaje en julio de 2022, con la intención de crear una estructura que se pudiera consolidar y lo hemos logrado», comentó visiblemente orgulloso a los periodistas antes de ir más allá en su reflexión sobre el hecho de haber evitado el descenso en el último suspiro hace doce meses: «Para nosotros la temporada pasada fue un proceso de aprendizaje. Allí aprendimos que tiene que haber siempre una pieza fundamental dentro del proyecto, que desde ahí es donde pivota todo a nivel deportivo, que es la figura del entrenador».

Vicenç Palmer resaltó el trabajo realizado por Marco Justo desde el día en el que asumió el reto de ser el técnico del Palmer Basket. «Ha sido un año histórico para nosotros a todos los niveles. Cuando de 28 partidos ganas 24 y además asciendes a la primera, poco más se puede decir», expresó visiblemente orgulloso.

Por su parte, el técnico Marco Justo evidenció su satisfacción por el ascenso, pero también por el trato recibido desde su llegada a la isla. «Lo normal sería centrarnos en los resultados; evidentemente están ahí, pero me gustaría hacer un análisis más exhaustivo. Me considero un entrenador de proyecto, y me han dejado ser yo, y ahí me he sentido muy a gusto. Nos habíamos planteado crecer en estructura, crecer en infraestructura y a nivel social; estos tres aspectos se han cumplido», comentó.

El preparador canario, además, recalcó la respuesta de la afición en un momento importante de la temporada. «Uno de nuestros mayores logros ha sido establecer una conexión con la sociedad mallorquina. Nuestro objetivo era ser un uno por ciento mejores cada día y todos lo hemos conseguido, todos somos mejores profesionales, y esta es la línea a seguir para el futuro», comentó muy satisfecho para finalizar.