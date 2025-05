El Ponent juega ante el Sitges por una plaza en la División de Honor B

El Ponent Rugby se siente preparado para dar el salto a División de Honor B. Deportivamente hablando, lo tendrá que dirimir este sábado (17 horas) frente al Sitges en el Nou Santa Bárbara a partido único.

Tras revalidar el título de liga en Baleares, con unos números estimables - nueve triunfos y 1 derrota - y una media de 38 puntos anotados por 11 encajados, el equipo de Germán Bustos llega a punto para volver al segundo escalafón del rugby español. Y a diferencia de la pasada temporada, tocándoles el potente Andorra, para esta edición la cosas cambian.

Los catalanes son los convidados inesperados a esta ronda de ascenso. Por renuncia del Gòtics (campeón) y del Santboiana C (subcampeón) le tocará enfrentarse al quince verdiblanco pese a acabar en tercera posición de la DH de Catalunya. No es, ni de lejos, el rival más potente que les podía tocar, pero no deja de ser un ex División de Honor B.

Germán Bustos, en su segunda fase de ascenso con el Ponent, ve con optimismo el enfrentamiento en el Santa Bárbara. "Es un nuevo desafío, los chicos están muy bien, estamos al completo. Será un partido lindo, especial. Hemos de disfrutarlo y trataremos de hacerlo lo mejor posible".

Del Sitges que prepara l’ex del Poble Nou, Diego Godoy, Bustos lo pondera como "un equipo muy fuerte y muy dinámico. Trataremos de frenarlo de la mejor manera posible, pero dependemos de lo que podamos hacer nosotros’ recordando que ‘lo mejor es que tenemos un grupo humano muy fuerte, y esta será la herramienta fundamental para jugar este partido".

Dos oportunidades

Será la primera de las dos oportunidades que se le presentan al club mallorquín. Si no fuese bien la confrontación frente a los de la Costa Dorada, le quedaría al Ponent una segunda bala en la recámara, pero mucho más complicada. Se trataría del Poble Nou, equipo que acabó penúltimo en la fase de permanencia en División de Honor B y que tiene la opción de confirmar su salvación a costa del perdedor de la eliminatoria Sitges – Ponent.