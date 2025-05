Alberto Puig: "Honda jamás pretendió retener a Marc Márquez con dinero"

Estamos en Le Mans. Estamos con Alberto Puig (Barcelona, 16 de enero de 1967), uno de los más grandes forjadores de campeones, responsable de multitud de campeonatos promocionales para conseguir pilotos para el Mundial, Team Manager del equipo Honda de MotoGP, que hace, exactamente 30 años, se estrelló en este trazado, a 220 kms/h., destrozándose la pierna izquierda, pocos días después de ganar el GP de España de 500cc, en Jerez.

No hablaremos del accidente, usted y yo ya hemos hablado demasiado de ello.

Se lo agradezco, de verdad, aunque entendería que me preguntase por ello porque ha marcado mi vida pero, sí, se lo agradezco.

No le gusta que digan que el Mundial de MotoGP se ha convertido en la Copa Ducati.

No me gusta porque todas las fábricas, todas, están tratando de competir al más alto nivel y, sí, todos estamos haciendo un esfuerzo grande para poder alcanzar su competitividad. Ducati, en efecto, disfruta ahora de la mejor moto, que no solo en manos de los mejores sino, también, en manos de buenos pilotos les permite alcanzar el podio.

Es, pues, una moto ganadora ya de salida, dominadora.

Siempre ha habido motos ganadoras. Honda tuvo la NSR, demoledora, pero nada fácil de pilotar, pues carecía de las ayudas, de la tecnología de ahora. Aquellas motos no eran fáciles de pilotar. Las motos actuales están hechas para ayudar al piloto cuando, en aquellos tiempos, lo que quería la moto era tirar al piloto. Antes, la posibilidad de que la moto te tirase era enorme; ahora, te tienes que equivocar.

"No había que ser muy listo para saber lo que ocurriría cuando Marc se subiese a una Ducati. Nadie se sorprende de lo que está haciendo Marc" Alberto Puig — Team Manager del equipo Honda

Y si, encima, se la das a pilotar a Marc Márquez…

Pues sí, claro, pasa lo que está pasando y es que si le sumas un piloto muy, muy, muy especial, el resultado es el que estamos viendo. No creo que haya mucho debate, ni que alguien se sorprenda por lo que está haciendo Marc y cómo lo está haciendo. No hay que ser un gran matemático para adivinar algo así. Cuando Marc fichó por Ducati era para estar delante, por eso me hace gracia cuando la gente se vuelve loca comparando datos, que si la 23, que si la 24, que si la 25, que si la 24.0. Repito: está ocurriendo lo que todo el mundo sabía que iba a suceder.

Marc estuvo persiguiendo esa moto con muchísimo ahínco.

Los mejores pilotos siempre quieren, persiguen, la mejor moto. Normal. Hubo un momento en que Marc decidió que ese era su único objetivo. Como antes, al dar el salto a MotoGP, en 2013, quiso la Honda, que, entonces, era la mejor moto. Por eso, cuando nos planteó dejar el equipo, pese a tener un año más de contrato con nosotros, todos en Honda, todos, le comprendimos, yo, el primero, como expiloto, y tratamos de ayudarle a resolver su salida.

Alberto Puig, Team Manager de Honda, junto a uno de los inmensos camiones de la escuderia. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Conociéndole como le conozco, sé que a usted le dolió horrores que Marc dejase Honda.

No utilizaría la palabra doler, me supo mal, muy mal. Me dio mucha pena perderlo, pero lo comprendí desde el primer instante que nos planteó esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Marc estaba buscando algo que nosotros, en ese momento, no podíamos ofrecerle: una moto ganadora.

"Todos en Honda entendimos, desde el minuto uno, que debíamos dejar marchar a Marc, porque lo que él estaba buscando, una moto ganadora, Honda no se lo podía garantizar"

Poco se ha hablado del señorío de Honda y de su papel como Team Manager en la resolución de esa delicada situación.

Mire, Honda tiene claras un montón de cosas. Por ejemplo, no quiere a nadie en su equipo que no quiera estar. Si tú no quieres estar en Honda, hablamos y lo solucionamos. Aquí no queremos a nadie que no se sienta a gusto con nosotros. Cierto, el caso de Marc era muy, muy, especial y como tal fue tratado. Todos en Honda entendimos, desde el minuto uno, que debíamos dejar libre a Marc y, sí, puede que muchos no hayan reconocido lo suficiente ese gesto, pero nosotros tenemos suficiente con el agradecimiento de Marc, que nunca ha dejado de darnos las gracias públicamente, nunca.

Da la impresión de que Marc no se olvidará nunca de Honda, ni Honda de Marc.

Por descontado y así tiene que ser, creo. A Honda le quedan las victorias y los títulos que Marc le ha proporcionado, el dominio de la categoría durante muchos años. Y a mí, personalmente, me queda una excelente relación personal y amistad con él. Mire, todos los pilotos con los que yo he trabajado han sido campeones del mundo, todos, pero, sin desmerecer a ninguno de ellos, la relación que mantengo con Marc no la he tenido con ninguno de ellos.

"Honda está volviendo, que nadie olvide que es Honda y acabará teniendo, más pronto que tarde, una moto ganadora y, entonces, los pilotos que estén arriba querrán pilotar esa moto"

Se ha dicho, se ha escrito, que Honda trató de retener a Marc con una oferta multimillonaria, de muchos millones de euros, una oferta irrechazable.

¡Mentira! ¡Pura mentira! ¡Es totalmente falso! ¡Mentira! Honda jamás trató de retener a Marc con dinero. Nunca. Repito: Honda entendió que debía dejarlo libre y así lo hizo. Ni Marc pidió nada, ni Honda le exigió contraprestación alguna. Nunca. Jamás. El año que le quedaba a Marc de contrato, jamás fue un problema. Y, repito, no hubo oferta alguna, eso es mentira. Marc no quería dinero, quería una moto ganadora.

Sueñan con recuperarlo algún día.

Eso no se sueña. Estamos volviendo, estamos mejorando, hemos creado un departamento en Italia con técnicos europeos, Honda Japón se ha reestructurado, la relación entre fábrica, Europa y circuito es fluida y estamos trabajando intensamente para volver a tener una moto competitiva, ganadora. Que nadie olvide que somos Honda y Honda volverá. Como volverá Yamaha. Y, cuando Honda vuelva, cuando Honda tenga una moto ganadora, los pilotos ganadores querrán subirse a ella y nosotros querremos contratarlos. Nos gustaría que fuese ¡ya!, pero todo requiere su tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, pero estamos volviendo, sí.