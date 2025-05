La ACNB alerta del riesgo para el deporte náutico si no se garantiza la continuidad de los clubes en los puertos

La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) advierte del peligro que corren deportes como la vela y el piragüismo si las autoridades portuarias, tanto estatal como autonómica, no dan de una vez con la fórmula que garantice la continuidad de estas entidades deportivas y la labor social que desempeñan.

Según detalla la ACNB, un ejemplo claro de este riesgo es la pérdida, hace un año, de la concesión del Club Náutico de Ibiza (CNI), la cual ha supuesto un duro revés para la actividad deportiva y la náutica social en la isla. El club ha denunciado ante la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) que la empresa mercantil adjudicataria del puerto no ha llevado a cabo los eventos deportivos a los que se había comprometido y a los que estaba obligada en virtud del concurso, lo que debería sustanciarse, a su juicio, en “una causa de resolución de la concesión”.

La ACNB se suma a la petición del CNI para que se averigüe si, en efecto, el nuevo concesionario ha desarrollado el programa de regatas al que se comprometió en su proyecto, una parte del cual fue una copia literal del llevado a cabo por el CNI en su último ejercicio al frente del puerto. No es de recibo que los pliegos de los concursos exijan la realización de actividades deportivas y que la administración competente no se cerciore de su cumplimiento.

Los clubes náuticos observan con estupor cómo empresas privadas, sin ninguna experiencia en la materia, se hacen pasar por entidades deportivas y, una vez obtenida la concesión para la explotación de los amarres del puerto, se olvidan del deporte o se limitan a cubrir el expediente de cara a la galería, sin que la autoridad competente haga nada.

Sin embargo, la situación que denuncia el Club Náutico de Ibiza no es nueva. Ya se produjo en el Muelle de Levante de Mahón, cuando la empresa que se hizo cargo de la concesión de los amarres del Club Marítimo se permitió el lujo de estar más de una década sin realizar ni una sola de las actividades deportivas incluidas en el proyecto con el que logró adjudicarse el puerto.

La ACNB se pregunta hasta cuándo estarán las comisiones técnicas de los concursos —en las que, por cierto, no hay ni un solo especialista en gestión deportiva náutica— a “tragarse el anzuelo” de los proyectos que prometen continuar con la actividad de los clubes náuticos y, a la hora de la verdad, resultan ser papel mojado. También se pregunta por qué estos incumplimientos, siendo tan notorios y recurrentes, no tienen ninguna consecuencia.

A juicio de la ACNB, no es suficiente con que los pliegos de los concursos portuarios incluyan el requisito de desarrollar programas de formación náutica y actividad deportiva. Es necesario exigir que los licitantes acrediten experiencia en esta concreta materia y que, como ya se ha indicado, las comisiones que analizan y puntúan los concursos cuenten con técnicos especializados. De lo contrario, las licitaciones seguirán expuestas a situaciones tan surrealistas como la vivida en Ibiza, donde la empresa ganadora “presentó como propias regatas que tradicionalmente ha venido organizando el Club Náutico de Ibiza, algunas de ellas con los mismos nombres e incluso los mismos patrocinadores que habitualmente las han apoyado”, según consta en el requerimiento del club ante la APB.

En resumen, la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares exige que la protección del deporte náutico y el acceso al mar en Baleares estén garantizados por leyes, normas o pliegos realmente destinados a ese objetivo, y no se queden, como hasta ahora, en medidas cosméticas que no solo no sirven para nada, sino que, aún más grave, ni siquiera se cumplen.