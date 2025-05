Prohens se rinde al Palmer Basket tras el ascenso

"Tierra de campeones": así ha definido Marga Prohens a las Islas Baleares. Y es que tras un fin de semana de éxitos para el deporte balear, el protagonista de esta tarde de miércoles ha sido el Palmer Basket. Después de certificar la remontada en casa el sábado contra el Cáceres y ascender a Primera FEB, el Palmer Basket ha visitado el Consolat de Mar para ofrecer la copa de campeones.

Eran las 17h y el patio de dicha institución se llenaba de altos cargos políticos que han recibido a los deportistas. Entre ellos, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens; el presidente del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

La celebración del ascenso del Palmer Basket en el Consolat de Mar. / Manu Mielniezuk

El acto se ha iniciado con la presentación de los jugadores de la plantilla que, en un acto de solemnidad, han subido a un pequeño escenario en el lucía su trofeo. Una vez allí, el entrenador, Marco Justo y el capitán, Joan Feliu, han recogido numerosos obsequios de parte del ejecutivo balear.

Prohens ha tomado la palabra y ha elogiado al equipo azul turquesa, a quien ha reconocido el "éxito" de haber conseguido un ascenso histórico con una plantilla rebosante de juventud. La palabra "orgullo" ha sido la protagonista del discurso: orgullo de poder ver competir y animar a un equipo balear en la segunda categoría nacional de baloncesto. "Enhorabuena por seguir escribiendo una historia de éxitos deportivos, estamos muy orgullosos", ha sostenido la presidenta, que ha dejado las puertas abiertas al equipo para celebrar futuras victorias juntos.

El presidente del club, Vicenç Palmer, se ha mostrado agradecido por el reconocimiento a su equipo, que ha conseguido dos ascensos en solo tres años. ¿Cuál es la fórmula de este éxito? Pues según Palmer, ligar los logros deportivos a los valores personales: "No es solo es qué hemos ganado, sino cómo. Tenemos que ser buenas personas y buenos profesionales". El dirigente ha agradecido a jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del club su compromiso y colaboración, así como a patrocinadores e instituciones su apoyo.

Pero si hay algo con lo que hay que quedarse es con las ganas de soñar de un club afrontará la temporada que viene un curso histórico. "Este ascenso es importante, pero no es el final", ha afirmado Vicenç Palmer, "nos gusta soñar". Con las alas de sentirse imparables y los pies en el suelo para no olvidar desde dónde se empezó, el Palmer Basket sigue, ambicioso, mirando hacia adelante. Foto de familia protocolaria, alegría compartida y punto y seguido a la historia de un equipo que todavía no conoce su techo.