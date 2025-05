Cristina Palavra: "Esto es fútbol, no una guerra"

La mujer de Dani Rodríguez, Cristina Palavra, ha mandado un contundente mensaje en redes sociales. Todo viene a raíz de las palabras que el jugador del RCD Mallorca expresó tras la derrota del conjunto bermellón en Girona por 1-0, en las que denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de algunos aficionados bermellones que se habían desplazado hacia Montilivi para apoyar a su equipo.

El jugador de Betanzos se explicó en zona mixta: "Hay cuatro sinvergüenzas que nos han amenazado de muerte y nos han dicho que nos iban a matar", aseguró. Y es que nada más terminar el encuentro varios jugadores de la plantilla se acercaron a la esquina donde estaban sus seguidores.

Ahora ha sido su mujer, a través de Instagram, la que ha denunciado la cantidad de mensajes negativos que le han llegado a su cuenta tras pedir respeto para su marido.

Las palabras de Cristina Palavra en redes sociales

"Deberíamos estar orgullosos de dónde vamos en la tabla. No nos podemos quejar de la temporada que ha hecho todo el equipo y el míster, se han dejado la piel", empezaba Palavra.

"Por poner una simple historia con una foto del equipo y la palabra respeto, me han llegado mensajes negativos. A los verdaderos aficionados, gracias. A los que solo saben amenazar y faltar al respeto: esto no va de fútbol. Esto va de humanidad", apunta.

"Por cuatro que no entienden nada, no voy a gastar ni una palabra. Si pagáis entradas para insultar y amenazar, lo que tenéis que hacer es quedaros en casa. Esto es fútbol, no una guerra. Y si el club quiere cuidar a los suyos, que identifique a estos cuatro y les cierre la puerta hasta final de temporada. Porque quien no respeta, no merece estar. Gracias de corazón a los que si están, en las buenas y en las malas. Vosotros sí representáis al Mallorca", finaliza.