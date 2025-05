Inzaghi, sobre Lamine Yamal: "Lo que me impactó de él en directo es su velocidad de pensamiento"

"“Lo que me impactó de él en directo es su velocidad de pensamiento". Todavía anda Simone Inzaghi, el técnico del Inter, asombrado por lo que vio de Lamine Yamal en la ida de las semifinales de la Champions en Montjuïc (3-3). "¿Cómo le limitas? Hay que intentar darle el menor número de balones posible, pero no siempre más. Le doblaremos, por supuesto" ,ha dicho el entrenador italiano en alusión a un doble (o hasta triple) marcaje sobre el joven extremo con la exigencia de que la pelota no le llegue muchas veces. "Es un talento que nace cada 50 años", había dicho en Barcelona. Y eso sigue temiendo.

Inzaghi se hizo la pregunta. Y el mismo Inzaghi se dio la respuesta. "Pero es complicado; lo que me impactó de él en directo es su velocidad de pensamiento; incluso antes de recibir el balón ya sabe qué hacer", ha reiterado el preparador del Inter, quien no quiso, sin embargo, si mantendrá la apuesta defensiva por Dimarco, que se vio superado por Lamine Yamal, o elige a Carlos Augusto, quien apareció en la segunda mitad de Montjuïc. “Ya veremos qué tal la alineación… esos dos también jugaban juntos a menudo”, ha llegado a recordar.

No ha querido después apuntar más datos sobre el posible once para medirse en San Siro al Barça en la vuelta. Ni sobre Lautaro, quien desea jugar a pesar de que sufrió un percance muscular en la ida. Ni tampoco sobre Pavard, quien con un problema en el tobillo se perdió el 3-3. “Decidiremos con el cuerpo médico y con los futbolistas, que tendrán que darme sus sensaciones. Pavard tuvo buenas en el entrenamiento de ayer, Lautaro no se entrena con el grupo desde el partido de ida. Veremos”, ha añadido Inzaghi.

No tiene dudas el técnico del Inter sobre lo que tendrá que superar mañana. “Conocemos la calidad que tiene en la posesión y en la presión. En defensa arriesgan algo”, ha dicho sobre el atrevido sistema que emplea el Barcelona. “Pero es un riesgo bien calculado tomado por un entrenador, Flick, al que aprecio mucho”, ha subrayado Inzaghi, quien se asoma a la posibilidad de poder jugar la segunda final de Champions en tres años.

Perdió en Estambul ante el City de Guardiola. Una derrota que todavía hoy tortura al Inter. “El pensamiento de aquella final lo tenemos todavía dentro. Fue difícil asimilar aquella derrota, pero debemos vivir el presente y el partido de mañana. Es parte de nuestro periplo y queremos continuarlo”, ha dicho el entrenador italiano. “Nos quedan dos partidos para levantar la Champions. Llegamos a ser primeros en el ranking UEFA, empezando desde el puesto 16 o 17: eso lo dice todo”.