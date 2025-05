Vadillo: "¿Ganar la tercera Champions? Lo que me quita el sueño es el Kairat"

Antonio Vadillo esboza una sonrisa cuando se le recuerda que el Palma Futsal está a las puertas de conquistar su tercera Champions, algo que ningún club ha hecho jamás en la historia del fútbol sala. "Eso ahora me da igual. Lo que me quita el sueño es Kairat Almaty. Eso queda para las estadísticas y ya se verá con el tiempo, pero nuestro objetivo no es ganar la tercera, es ganar mañana", ha dicho el técnico en la rueda de prensa oficial de la UEFA celebrada en el Antarès Arena de Le Mans.

El preparador jerezano tiene claro cómo será la final de la Champions de este domingo. "Será un partido largo, con muchos mini-partidos en los que habrá momentos en los que el Palma estará mejor que Kairat y, al revés. Será equilibrado y, como siempre, se decidirá por detalles", comentó antes de dejar claro que no espera que el cansancio de la semifinal ante el Sporting (0-3) vaya a pasar factura. "Es que eso no tiene cabida en una final. Pueden aparecer momentos de fatiga durante el partido, y más con la tensión añadida, pero la motivación puede con el cansancio", ha destacado. "Es el título más valioso y tenemos que estar bien a nivel físico, técnico, táctico y mental. Va a ser un partido de mucha exigencia", ha añadido.

Vadillo ha tenido palabras cariñosas hacia Marlon Velasco, entrenador de los kazajos. "Es un privilegio enfrentarme a él. Después de mí, quién mejor conoce al Palma Futsal es él. Hemos compartido mucho fútbol sala juntos y quién nos hubiera dicho que hoy estaríamos aquí", ha resaltado sobre el catalán, que dirigió en las categorías inferiores del entonces Fisiomedia Manacor y que llegó a estar hace una década al frente del área social del club mallorquín.

El técnico andaluz recordó la reciente experiencia en la Copa de España, perdida ante el Peñíscola (4-3), como ejemplo de lo que no debe repetirse: “Una final es una final. Siempre cuesta mucho. Sin ir más lejos, tenemos el ejemplo de la final de Copa. Veníamos de jugar cuartos y semifinal a un nivel bastante alto y en la final lo bajamos, sin quitarle mérito al Peñíscola. Las cosas que no hicimos bien nos tienen que servir de experiencia para saber competir la final mañana", destacó.