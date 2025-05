Marco Justo: «Este ascenso es merecido, hay que disfrutarlo y valorarlo»

Marco Justo se mostró muy orgulloso de subir a Primera FEB después de remontar al Cáceres y lograr una victoria por dieciocho puntos: «Este ascenso es merecido porque solo hemos cuatro encuentro de los veintiocho encuentros que hemos jugado, tenemos que disfrutarlo, valorarlo mucho y agradecer la respuesta del público de Son Moix, que ha sido la hostia», confesó.

El técnico del Palmer Basket ensalzó la labor de su plantilla. «Hemos demostrado que se pueden conseguir cosas con personas jóvenes y seguir creciendo. Más que la intensidad o las buenas defensas, la constancia es lo que más nos ha caracterizado en toda la temporada», explicó.

Sobre la exhibición de Traoré, lo elogió pero también ensalzó la labor de sus compañeros. «Ha dado un paso adelante en su carrera porque en los últimos partidos que hemos jugado habiendo tensión no estuvo bien. En cambio, ante el Cáceres ha dominado los dos aros, aunque no estaría a ese nivel si no fuera por sus compañeros que lo ayudan, charlan y le aconsejan», valoró.

La noche de ayer fue muy larga para los pupilos de Marco Justo. «Hace tiempo que no me pongo como una cucaracha, miedo tengo. Como decimos en Canarias, toca reventarnos el pechoaunque el lunes tenemos que empezar a preparar la siguiente temporada en la Primera FEB», sentenció.