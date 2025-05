Ter Stegen vuelve a una convocatoria del Barcelona siete meses después

Frente al último de la Liga y matemáticamente descendido y a tres días de visitar al Inter en la semifinal de la Champions, el Barcelona operará una rotación masiva de jugadores en la alineación de Valladolid. Empezará esa rotación desde la portería: vuelve Marc André ter Stegen.

La reaparición de Ter Stegen era una sombra que planeaba desde que el portero se incorporó al grupo a finales de marzo y dijo que mantendría "una charla" con el entrenador para hablar de su regreso. Flick adelantó que en la Champions jugaría Szczesny, se supone que hasta la final si el Barça llega, pero que en la Liga podría haber algún cambio. Y ese cambio va a efectuarse de inmediato. Este sábado (21 h.).

Descanso para 'TEK'

"Sí, jugará. Ya está. ¿Es lo más importante que queríais saber, no?", bromeó Flick, que cedió por una vez a desvelar algún nombre del once titular. Ter Stegen se lesionó el 22 de septiembre antes del descanso del Villarreal-Barça y fue operado al día siguiente de la rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Recibió el alta la víspera de la final de Copa del pasado sábado ante el Madrid

La pregunta sobre la vuelta de Ter Stegen se le había formulado en cada rueda de prensa del equipo durante las últimas semanas. "Los porteros necesitan descansar alguna vez también", comentó, para justificar el relevo de Wojciech Szczesny. También se le preserva así de una hipotética lesión en Zorrilla que le impidiera jugar en Milán.

Casadó vuelve con todos

Flick aclaró que la entrada de Ter Stegen es puntual, se limita a Valladolid y no se repetirá salvo causa de fuerza mayor. "Pero esto puede cambiar, ya veremos", deslizó con una sonrisa. Además de Ter Stegen se producirán más rotaciones, "por supuesto", subrayó Flick.

Más lejana se aventura la vuelta de Marc Casadó, que este viernes se ha incorporado a las sesiones generales con todos. El centrocampista se lesionó el 16 de marzo frente al Atlético de Madrid. Al día siguiente se le diagnosticó una rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha de la que se ha restablecido sin pasar por el quirófano.

Leganés y Las Palmas

A la sesión se incorporaron tres jugadores del filial, pero eso no implica que alguno de los titulares vaya a quedarse en Barcelona. La expedición a Valladolid contendrá a todos los disponibles para que "transmitan energía", al margen de que el técnico no desea prescindir de los mejores en el caso de que el resultado sea adverso.

"Lo más importante es cómo entramos al partido. Los jugadores comprobaron en la primera mitad de la temporada las dificultades que pasamos frente a equipos como el Leganés o el Las Palmas", recordó Flick de dos equipos que vencieron al Barça en Montjuïc y están peleando por eludir el descenso.

La misma mentalidad

En campos como el del Valladolid se pueden perder Ligas. De ahí que el propósito principal del técnico alemán sea mantener elevado el grado de motivación para solventar el escollo. "La mentalidad deber ser la misma que el miércoles", verbalizó Flick en la sala de prensa, más allá de que la alineación no vaya a ser la misma. No la decidirá del todo el técnico, sino que se confeccionará en función de los datos físicos de los jugadores, la opinión de los médicos y las sensaciones de cada futbolista.

"Lamine Yamal sabe lo que quiero de él. Sabe que tiene que trabajar duro para estabilizarse y seguir rindiendo así, esto no acaba aquí" Hansi Flick — Entrenador del Barça

Debería ser el mismo Barça, aunque sea con otros nombres. Y debería verse al mismo Lamine Yamal sin el fulgor de los focos europeos después de los elogios mundiales recogidos por su actuación frente al Inter.

"Sabe lo que quiero de él. Cuando juegas a este nivel has de volver a demostrarlo una y otra vez, no se trata de un solo partido. Sabe que tiene que trabajar duro para estabilizarse y seguir rindiendo así, esto no acaba aquí", valoraba Flick de su estrella más joven.