El Palmer Basket y Fibwi Palma, en busca de la remontada

No fue el fin de semana soñado para los equipos mallorquines de Segunda FEB. Antes del inicio de sus respectivos encuentros se respiraba ilusión y confianza. Dicho de otra manera, el Palmer y el Fibwi eran los favoritos para superar sus eliminatorias. Cierto es que quedan los partidos de vuelta, en casa, que las eliminatorias no han concluido; pero también lo es que se esperaba más de ellos en su estreno. Los dos perdieron y ahora toca remontar.

El Palmer a priori lo tiene más fácil, si bien la calidad de su rival es indiscutible. El Cáceres es, sin duda, uno de los mejores equipos de la categoría y el domingo pasado lo demostró. Los de Ciutat tienen que superar a la formación extremeña por más de 9 puntos (72-63). Matemáticamente, no se antoja una misión imposible – cada semana se dan partidos, por ejemplo, en los que un equipo llega al descanso con una renta de 9 puntos y al final sucumbe –, pero ya se sabe que en el baloncesto las matemáticas y las estadísticas son solo un complemento y que lo que verdaderamente importa son los argumentos técnico-tácticos que cada equipo expone en el parqué el día de partido.

El Cáceres es un equipo veterano, que le supo jugar al Palmer, principalmente en los primeros minutos. Sabía que los inmobiliarios eran peligrosos corriendo las transiciones y que su rebote ofensivo ha sido una de sus mejores armas durante la fase regular. Simplemente, no permitió los contraataques mallorquines y cerró muy bien el rebote. Y la defensa sobre Urdiain – el «killer» desde 6,75 – fue excelente. A los turquesas, además, les pesó la responsabilidad del encuentro, lo iniciaron algo cohibidos y se notó excesivamente en ataque. Toca hacer autocrítica para que no se vuelva a tropezar con la misma piedra. En el club se respira optimismo. La confianza en el equipo es plena. Marco Justo, después y a pesar de la derrota en Cáceres, reivindicó el estilo de juego que esta temporada está caracterizando a los suyos y que les ha llevado a lograr el campeonato en su conferencia y anticipó que en el segundo partido de la eliminatoria seguirán siendo fieles a esta filosofía.

Por su parte, la misión del Fibwi no es imposible – en baloncesto no hay casi nada que lo sea – pero sí difícil: remontar 29 puntos en 40 minutos. Además, es la última oportunidad para seguir en la pelea por el ascenso. Quedar eliminado significa concluir una temporada a principios de mayo, poner un punto y final a un ilusionante «viatge que valgui la pena».

El equipo en Sevilla decepcionó. Hay que reconocerlo y aceptarlo. El Caja 87 mereció la victoria. Se mostró como un equipo más experimentado, que bordó el juego durante muchos minutos, que salió con una marcha más a la que no se adaptaron los hombres de Pablo Cano. No entraron en el partido. No tuvieron ni la intensidad ni la energía que el ‘match’ requería. El arbitraje – consideran en el seno del club – les perjudicó con algunas decisiones muy discutibles. El ambiente, que en ocasiones rozó la hostilidad, pesó en exceso… Y el equipo abandonó la capital hispalense, muy dolido, con la espina de saber que no tuvo el día, pero que es capaz de jugar mucho mejor. A ello se aferra la plantilla, que sabe que el domingo pueden ganar el partido y hasta competir la eliminatoria.

La irregularidad ha sido una de las constantes de los de S’Arenal durante todo el curso. Para conseguir el objetivo de la remontada, la tendrán que dejar a un lado y ofrecer en el mejor escenario posible – Son Moix – una interpretación muy uniforme durante los 40 minutos y que acaricie la excelencia. Las personas siempre procuran aferrarse al deseo que esperan ver cumplido. Al Fibwi no le queda otra.