El Palma Futsal tumba al Sporting y luchará por su tercera Champions

El Illes Balears Palma Futsal no tiene techo. Los mallorquines lucharán por conquistar su tercera UEFA Futsal Champions League consecutiva, algo que no ha hecho nadie en la historia de este deporte, después de tumbar al gigantesco Sporting de Portugal en una semifinal memorable. Los de Antonio Vadillo, con goles de Gordillo, Rivillos y Luan Müller, han demostrado la madurez propia de un bicampeón de Europa y del mundo para vencer a lo grande en el Antarès Arena de Le Mans (0-3). El Kairat Almaty de Kazajistán será el rival en la final del domingo a las 20 horas tras vencer al Jimbee Cartagena en el duelo anterior (3-2).

Los cerca de doscientos hinchas desplazados desde la isla celebraron con los jugadores un triunfo muy trabajado y que evidencia, una vez más, que este club sabe hacer las cosas muy bien. Está por ver si consigue el trono una vez más, pero volver a estar a cuarenta minutos ya es algo increíble. El Palma supo resistir en la primera mitad y sacó los colmillos en la segunda para seguir escribiendo las páginas más bonitas que una entidad de fútbol sala puede elaborar jamás.

Solo habían transcurrido 33 segundos y los lusos ya habían disparado tres veces a puerta con tiros de Merlim, Paço y Taynan. Toda una declaración de intenciones que hizo aparecer a Luan a las primeras de cambio. El adversario, espoleados por sus animosos hinchas -cerca de quinientos-, salieron con mucha intensidad, pero se toparon con un Palma muy concentrado. No quedaba otra. Eso sí, los isleños debían ser más atrevidos y fue Bruno Gomes el que dio el primer paso. Zicky, qué bueno es este jugador, asustó con una media vuelta que se marchó fuera, pero la respuesta rápida de Fabinho, con un obús que despejó Rafigna, evidenció que los baleares estaban vivos. Merlim insistió en dos ocasiones en las que se estrelló en Luan, muy entonado. Poco a poco el Palma Futsal fue ganando metros, concediendo menos y provocando que los tiros de los lusos fueran desde lejos. Fabinho, que a pesar de su juventud ya es un líder, Marcelo y Maia pusieron el punto de mira en la meta de Bernardo. Y la ocasión más clara llegó con un disparo del propio Fabinho que se estampó de forma violenta en el poste. Fue una pena, pero los verde pistacho habían dejado claro que estaban dispuestos a morder también. De hecho, Gordillo hizo que el meta se luciera con una buena parada.

El Palma Futsal debía ser más descarado en la reanudación. Y Gordillo ya lo demostró con un buen tiro que se fue fuera por poco. El problema es que no se podía olvidar de defender ante estrellas mundiales como Zicky y compañía. El duelo entraba en otro escenario, con más espacios, y ahí los detalles, por tópico que parezca, iban a decantar la balanza Y en una fabulosa contra Rivillos se ha quedado con las ganas de marcar con su tiro, y después Bruno Gomes en el rechace. Y el Sporting no tardó en responder con un remate acrobático desviado de Zicky. Era cuestión de tener fe y de insistir. Fabinho ya chutó fuera con toda la portería para él, pero justo después apareció Gordillo para marcar las diferencias. A doce minutos del final, el toledano fue el más listo de la clase al robar un balón y poner el 0-1 en el electrónico. Fue un error en la salida del balón que el internacional cazó a tiempo para llevar el delirio a la afición desplazada desde la isla. Fue una explosión de alegría que podría haber sido incluso mayor si el disparo de Fabinho y, sobre todo, el tiro al palo de Ernesto, hubieran entrado. Era el momento de matar a un Sporting muy tocado, pero no había manera. Bruno Gomes también lo intentó con una gran acción individual que sacó Rafingna. No obstante, Wesley también metió miedo con un chut que rozó el palo. El encuentro estaba roto y ahí no había que perder la cabeza con la ventaja que mantenían los baleares. Pudieron haber encarrilado el triunfo con una contra en la que Rivillos disparó con el alma y después Fabinho no pudo resolver, pero había que sufrir hasta el final.

A solo 6:26 de la conclusión, Luan realizó una parada increíble con la cara en un remate a bocajarro de Rocha. Ver para creer porque el gol parecía cantado. Después fue el turno de Wesley, pero el cancerbero nacionalizado armenio estuvo en su sitio.

La tensión se mascaba en el ambiente, había mucho en juego. Dias ordenó portero-jugador a tres minutos del final y eso elevó los nervios todavía más. Sokolov no llegó de milagro a un remate y después Merlim tiró alto, pero quedaban más sustos. Hasta que en un robo de balón, Rivillos se aprovechó de que no había guardameta para anotar desde su pista. Era casi más un alivio que otra cosa, pero el pase a la final estaba a menos de dos minutos. E

l Palma siguió sufriendo, pero tenía margen. Rocha chutó fuera y el público mallorquín ya lo empezaba a celebrar. Y eso que Rocha estuvo muy cerca del 2-1, pero cabeceó fuera. Y a falta de cuatro segundos, la locura fue total con el tercero de Luan. Qué gozada. Lo volvieron a hacer.

😳 No hay palabras con este EQUIPAZO



😱 Esto es una barbaridad, una salvajada… BRUTAL#FinalFourUEFAFutsal#BicampeonesdeEuropa pic.twitter.com/aif5EwGMce — Illes Balears Palma Futsal (@PalmaFutsal) May 2, 2025

Ficha técnica

SPORTING: Bernarco Paço, Tomás, Paço, Zicky, Merlim y Cainan. También jugaron Rafagnin, Diogo, Wesley, Joao Matos, Sokolov, Rocha, Pauleta,

PALMA FUTSAL: Luan Müller, Marcelo, Neguinho, Rivillos y Fabinho. También jugaron Bruno Gomes, Gordillo, Ernesto, Charuto, Maia, David Peña, Machado,

GOLES: 0-1: Gordillo (min.27); 0-2: Rivillos (min.38); 0-3: Luan (min.39).

ÁRBITRO: Ondrej Cerny (Rep. Checa), Grigori Osomkov (Estonia) y Damian Grabowski (Polonia).

T. AMARILLAS:Machado (min. 6), Rafigna (min. 33), Taynan (min.34),