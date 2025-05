El bicampeón quiere otra final

El bicampeón de Europa quiere volver a ser el rey. Quién le hubiera dicho al añorado Miquel Jaume que el club que fundó en Manacor en 1998 estaría muy cerca de conseguir algo inédito en la historia de este deporte. Porque el Illes Balears Palma Futsal busca su tercera UEFA Futsal Champions League consecutiva, un logro que nadie ha hecho jamás en este deporte, ni lo más grandes.

Es un terreno inexplorado que el grupo que dirige Antonio Vadillo aspira a pisar en Le Mans a partir de las semifinales de esta noche (21 horas/IB3 Televisió/DAZN) ante el todopoderoso Sporting de Portugal en el Antares Arena de Le Mans (Francia). Es el momento de la verdad, por el que han trabajado toda la temporada y el que recordarán para siempre. Media plantilla es nueva respecto a los que alzaron el título en Armenia hace justo solo un año, y apenas quedan Barrón, Rivillos, Luan Müller, Fabinho y Gordillo de los que sorprendieron al planeta en 2023 con la primera Champions conquistada en Ciutat.

Esto concede mucho más mérito al trabajo de Vadillo, pero también significa que hay varios jugadores que se encontrarán en un escenario en el que jamás han estado en su carrera. De la experiencia de los veteranos a las ganas de los novatos, como los Maia, Machado, Peña y compañía. Todos ellos son conscientes de que lo que hagan a partir de hoy en el imponente pabellón francés, con capacidad para seis mil espectadores, cien de ellos hinchas del Palma Futsal.

El problema es que el adversario es gigante. Y ese es un primer gran obstáculo, quizá el más difícil. Los lisboetas, ganadores en 2019 y 2021 de esta competición, son un rival temible y que quieren revancha después de caer en los penaltis en aquella inolvidable final de 2023 en el Velòdrom Illes Balears.

Ya ha llovido, pero los dos conjuntos no se han vuelto a enfrentar desde entonces ya que en la edición de 2024 los lusos cayeron ante el Barcelona en la penúltima ronda. El Palma Futsal es doble campeón de Europa y del mundo, se ha ganado el respeto del panorama del fútbol sala, pero no se puede considerar favorito ante el Sporting, plagado de estrellas internacionales de este deporte y que quintuplica el presupuesto de los mallorquines. Sin embargo, los verde pistacho ya han demostrado en los últimos años que las etiquetas no sirven para nada. Y en Europa llevan un camino espectacular, con veintidós encuentros consecutivos sin perder, desde la Ronda Principal en noviembre de 2022 en Bélgica, un idilio en toda regla.

El Sporting ha jugado seis de las últimas ocho finales del torneo y encadenan veinte partidos oficiales sin perder, con dieciocho victorias y dos empates, y no pierden un partido desde hace más de cuatro meses.

La hoja de ruta de los baleares en Europa invita a soñar con hacer posible otra machada en la semifinal. Está en un gran nivel de forma, tal y como demostró el pasado viernes en Son Moix al tumbar al Barcelona (5-1) y colocarse líder de la Primera División de forma provisional. Además, el cuadro palmesano puede presumir de haber conquistado la Copa Intercontinental este curso y de haber llegado a la final de la Copa de España, que perdió ante el Peñíscola en Murcia.

Ahora en Le Mans sueña con la tercera del curso, lo que supondría un nuevo récord en la historia del club. En lo deportivo, Manuel Piqueras es baja por la lesión de rodilla, aunque estará arropando al equipo en Francia, y Vadillo cuenta con la duda de Luan Muller, clave en las dos fases finales anteriores, por unas molestias. Sería una baja muy importante, pero este Palma Futsal nunca ha usado las excusas. A por todas.