Mario Rivillos, jugador del Palma Futsal: «El Sporting es favorito, pero nosotros somos los bicampeones de Europa»

Mario Rivillos (Torrejón de Ardoz, 1989) es la voz de la ambición en este Palma Futsal. Atiende a Diario de Mallorca en uno de los salones del Novotel Le Mans consciente de que está cerca de hacer historia en el fútbol sala porque ningún jugador ha conquistado cinco Champions. «Es que voy a darlo todo», asegura convencido el ala del conjunto verde pistacho, que habla con la ilusión de un juvenil sobre las semifinales de este viernes ante el todopoderoso Sporting de Portugal (21 horas/IB3/DAZN).

¿Cómo llegan a esta Final Four?

Contra el Barça ya se vio que físicamente estamos a un nivel muy alto y creo que a nivel de juego también, con muy buena dinámica. Veo al equipo con mucha ilusión y confianza de cara a esta recta final, en la que nos vienen cosas bonitas. Estamos dispuestos a hacer historia.

¿Se nota en el vestuario que es la semana previa a una Champions?

Sí, pero también le digo que hemos tenido poco tiempo para pensar porque la semana pasada jugamos dos partidos de Liga muy importantes para estar ahí arriba en la tabla. Es cierto que en el subconsciente está la Champions, pero nos hemos focalizado mucho en sacar estos dos partidos de Liga contra Santa Coloma y Barça y ahora ya estamos con el chip cambiado pensando en lo que nos viene.

¿El Sporting de Portugal es el peor rival posible?

Hubiera sido complicado cualquier rival, pero sí que es cierto que el Sporting, sobre el papel, siempre es el favorito en cualquier competición, pero nosotros somos los actuales bicampeones de Europa. Ellos nos tienen que tener respeto porque nos lo hemos ganado y, a partir de ahí, debemos hacer nuestro partido, que sea largo porque cuanto más largo será, mejor para nosotros. Nosotros debemos tener los pies en el suelo, como siempre, y estar dispuestos a seguir soñando.

Usted las ha visto de todos los colores en el fútbol sala. ¿Qué partido visualiza?

Un partido duro, muy exigente y estar los cuarenta minutos concentrados en todo momento porque los errores en la Champions se pagan caros, y más ante un equipo así, con jugadores de tanta calidad. Tenemos que intentar llevar el control del partido nosotros, hacer el partido largo como he dicho antes y llegar igualados hasta el final. Evidentemente el que esté más acertado en las áreas se lo va a llevar.

¿A quién hay que vigilar más?

A cualquiera. En una jugada Zicky o Merlim te pueden romper, o Pauleta, que es muy dinámico, o Wesley. Es que tienen muchas variantes y por eso tenemos que estar con todos los sentidos puestos porque va a ser muy complicado.

Casi media plantilla del Palma Futsal es nueva esta temporada y hay jugadores que no han vivido partidos de este calibre. ¿Cree que puede afectar la presión de estar en la Champions?

Es evidente que hay muchos jóvenes, pero ya se ha visto durante la temporada que han dado la cara cuando había que darla. Creo que esta mezcla de jóvenes y veteranos es buena y pienso que van a responder porque todo el mundo quiere ganar.

En la Copa de España de Murcia llegaron a la final.

Y estuvimos fastidiados una semana entera asimilando las cosas porque queríamos ganarla. No supimos afrontar el partido como una final, sin quitar méritos a Peñíscola, pero era una final que no se nos tendría que haber escapado. Y por eso le digo que esto nos ha servido para madurar el grupo y también a los jóvenes, que ven que hay que sudar mucho la camiseta. Tenemos mucha confianza en nosotros mismos.

La lesión de Piqueras es muy importante.

Sí, porque venía haciendo un año muy bueno. Y encima jugamos contra el Sporting, con pívots grandes y fuertes como Zicky o Rocha, y teníamos a Piqueras, que también lo es, para defenderles. Es una pena, pero está aquí con nosotros y todo lo que ganemos se lo dedicaremos.

Decían que usted venía a retirarse al Palma Futsal.

Más de lo que me han matado, ya no me van a matar. Al final aquí he caído de pie. Muchos me daban por muerto, incluso desde que salí del Barcelona, y año tras año he ido demostrando la clase de jugador que soy. Todo lo que he ganado me lo he currado muchísimo, nadie me ha regalado nada y aquí he caído de pie, con un entrenador que desde el primer minuto me ha dado esa confianza que todo jugador necesita, pero es que este club exige mucho. No le voy a engañar, estoy en el Palma viviendo una segunda juventud porque me encuentro volando físicamente hablando y contento de seguir aquí. Estoy con mi familia feliz, con mi mujer, mis hijos, la afición y en Mallorca en general, que es un paraíso.

Y volvió a la selección española.

Nueve años después he vuelto y la verdad es que casi se me había olvidado lo que era ir con la selección española. Esto es fruto de todo el trabajo, de no desistir. Cualquier otra persona en mi caso quizá hubiera dado por perdida esa oportunidad y siempre me vi dentro, aunque después hay un seleccionador que decide. Todos tenemos un seleccionador dentro y él -Fede Vidal- tenía a sus jugadores, pero ahora sí estoy dentro con otro -Jesús Velasco- que me conoce y confía en mí y me da peso. Ahora viene lo bueno con la selección también porque nos hemos clasificado para el Europeo.

¿Cómo describiría a Vadillo?

Es una persona muy honesta con el jugador, buenas o malas. Y fíjese que para el poco tiempo que lleva como entrenador de Primera División está haciendo números muy buenos y sacando jugo a todos los jugadores. Su papel es muy difícil porque cada año se cambian cinco o seis jugadores de la plantilla y eso le obliga a reinventarse. Enseñar su filosofía a los nuevos y acoplarlos con los que hay no es fácil, su labor es complicada. Pero sabe sacar rendimiento a todos y esto no es casualidad. Esto es un trabajo que sabe hacer porque es muy buen gestor de grupo y, dentro de una exigencia, tiene a todo el mundo contento. Cuando hay que ser serio, lo es, pero cuando hay que hacer coñas, es el primero en hacerlas. Como jugador me enfrenté mil veces, pero como entrenador y persona ha sido un descubrimiento.

Usted puede presumir de haber ganado cuatro Champions. ¿Lo vive como si fuera a jugar la primera?

La vivo como si fuera la última porque nunca sabes cuándo podrás volver a jugarla. Es una competición muy especial.

El club y usted pueden hacer historia. Ningún club ha ganado tres Champions seguidas y ningún jugador ha ganado cinco.

Imagínese, es que voy a salir a darlo todo. Es algo muy difícil y por eso digo que se tiene que valorar mucho todo lo que se está haciendo. Y a nivel personal, piense que empecé con 18 años en el Carnicer y estar aquí ahora con 35 y tener todo lo que tengo, también es fruto de que he sido muy válido para equipos grandes y que me lo he currado mucho. He tenido la suerte de jugar con grandes jugadores, de los que he aprendido, y entrenadores, como Velasco y Vadillo, que me han enseñado mucho. Muchos me daban por muerto, pero ojalá pueda hacer historia y ser el único con cinco Champions .