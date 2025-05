El fútbol está de luto: Fallece Manolo el del Bombo, icónico apasionado de La Roja

El mundo del fútbol está de luto. Hoy la pelota estará triste al ver cómo Manolo el del Bombo, icónico residente de Moncofa y ferviente seguidor de la selección española durante más de cuatro décadas, ha fallecido. El '12', que atesoraba siete Eurocopas y diez Mundiales animando a la selección ha fallecido en el día de hoy.

El último partido al que asistió para animar a España fue contra Holanda el pasado 23 de marzo en Mestalla, cuando los de Luis de la Fuente sellaron el pase a la Final Four de la Nations League.

En una de sus últimas entrevista a TVE, Manolo recordó los sacrificios personales que ha hecho por su pasión, confesando haber perdido mucho en el camino. "Por el fútbol he perdido todo, familia y dinero. He ganado dinero, pero me lo he gastado todo por el fútbol. Millones de pesetas… Y lo volvería a hacer", comentó con nostalgia.

Las muestras de condolencias están siendo abrumadoras en todas las redes sociales, pues Manolo el del Bombo era querido por todos.