La UEFA organiza una Champions de bajo coste en Le Mans

La palabra Champions siempre va asociada al máximo nivel deportivo de Europa y a una organización perfecta, rodeada de buenas instalaciones acordes a lo que se juegan los cuatro clubes que llegan a la 'Final Four'. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La UEFA ha vuelto a demostrar que el fútbol sala es el hermano pequeño de su organismo y la improvisación se impone para desesperación de los que la viven desde dentro.

Sin ir más lejos, la expedición del Palma Futsal ya tuvo que esperar el martes cerca de una hora en el aeropuerto de París Orly, sin mediar explicación, para ser recogido por el autocar que les llevara hasta Le Mans. El motivo de la demora fue un problema en la organización que dejó tirado al grupo en plena calle, algo impensable para un bicampeón de Europa en otros deportes como el fútbol.

Además, el Novotel, lugar de concentración del Palma Futsal y del Kairat Almaty de Kazajistán, ha sorprendido negativamente a los que se hospedan. "Es un cuatro estrellas, pero parece de dos", cuentan a este diario en la expedición de los mallorquines. La cena que sirvió el establecimiento para los deportistas no estaba a la altura de las circunstancias, ni por calidad ni por cantidad. Esto ya provocó la queja de los responsables, que en el mediodía de este miércoles ya han nostado una cierta mejoría en el menú de la comida, las cosas como son.

Ernesto golpea el balón durante la sesión de la mañana. / Palma Futsal

Además, varios de los futbolistas han tenido que pedir el cambio de las vetustas habitaciones, llenas de humedades, pero sobre todo porque no caben en las camas, de 1,80 metros. Y eso que no son jugadores de baloncesto, precisamente.

Sin embargo, tampoco ha gustado el lugar elegido por la UEFA para que pudieran entrenar por la mañana, a la espera de que lo hicieran por la tarde en el Antares Arena, lugar en el que se disputará la competición. El Gymnase Alain Fournier era literalmente el pabellón de un colegio con un parquet indigno, con numerosos parches y lejos de las condiciones que ha de tener para que jueguen los mejores jugadores del planeta. De hecho, el propio técnico Antonio Vadillo ha ordenado una suave sesión para minimizar riesgos de lesión, con un rondo y ejercicios de balón parado. El resto de equipos tampoco han forzado la máquina sobre el patio de un colegio porque han pensado lo mismo que el jerezano.

Además, a 24 horas para que se disputen las dos semifinales de la UEFA Futsal Champions League, el Antares Arena todavía no está vestido de gala para la ocasión. De hecho, el máximo organismo continental del fútbol sala no ha querido que la prensa acuda al recinto y pueda registrar imágenes que evidencien que todavía queda trabajo por hacer. Y eso que hace meses que está fijada la fecha de una 'Final Four' que promete emociones fuertes y que parece que los clubes son los únicos que son conscientes de lo que hay entre manos.