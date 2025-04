El Mutua Madrid Open se reanuda a pleno rendimiento tras el apagón

"Ayer vivimos una jornada un tanto extraña para todos…". El ‘speaker’ de la Manolo Santa, la pista central del Mutua Madrid Open de tenis, abría la jornada de tenis de este martes, a las 12.00 horas, haciendo la inevitable referencia del día. Como la mayoría de las actividades en España, el Masters 1000 también tuvo que echar el ancla el lunes por el apagón. Aunque, en la Caja Mágica, las cosas funcionaron a otro ritmo.

Porque, radiante el día de luz natural en Madrid, lo que no se podía hacer este lunes en la Caja Mágica era competir, pues sin electricidad no había ni marcador, ni reloj, ni megafonía, ni por supuesto ojo de halcón. Y así, claro, no se puede competir… pero sí entrenar.

Partidos no, entrenamientos sí

Así que muchos de los miles aficionados que habían acudido al tenis se quedaron presenciando algunos entrenamientos en las pistas exteriores del recinto y vaciando de comida y bebida los ‘stand’ que rodean la central. Entretenimientos mientras las comunicaciones fallaban y el sentido común permitía intuir que el metro no funcionaba y que moverse en coche y en autobús podía ser complicado. Ese, en realidad, fue el gran problema del día para quienes acudieron al tenis.

El lunes se vivieron momentos de confusión en el Mutua Madrid Open por el apagón de luz. / AFP7 vía Europa Press

Como las primeras horas habían sido de desconcierto, de no saber si el apagón iba a ser una cosa de minutos o, quién sabe, de días, la jornada no se suspendió hasta casi las 17.00 horas. No se dejó entrar a nadie que no estuviera ya dentro, porque los tornos electrónicos no funcionaban, pero tampoco se obligó a nadie a irse hasta que la suspensión de la jornada fue oficial.

Desalojo a cuentagotas

“Y no hubo ningún problema, porque la gente se fue yendo de aquí a cuentagotas, el desalojo fue muy fácil”, explica una de las trabajadoras de la instalación mientras se pelea con los sistemas informáticos, “que aún están un poco lentos”. El mayor problema, molestia más bien, fue la oscuridad de las ‘tripas’ de las pistas, bajo las gradas, desprovistas en muchos casos de iluminación natural.

En realidad, la suspensión de la jornada no fue un gran drama para el Mutua Madrid Open. Los torneos de tenis con pistas sin techo (en la Caja Mágica, solo tres de ellas lo tienen) están acostumbrados a jornadas en los que la actividad se tiene que suspender total o parcialmente por la lluvia. Tienen planes a, b y c para conseguir, en la medida de lo posible, que las finales se disputen el día que deben. La organización simplemente tuvo que tirar de su kit de emergencia.

Vista de las instalaciones del recinto de la Caja Mágica de Madrid, tras la reanudación de la jornada suspendida ayer por el apagón. / David Ramiro / EFE

“He estado en mi vida en muchos torneos que se han tenido que suspender durante varios días casi enteros. Aquí no, porque hay pistas cubiertas, pero la lluvia puede llegar a ser más problemática que el apagón. Esto no ha sido para tanto, en lo que al tenis respecta, claro”, relativiza Craig, un británico apasionado por el tenis que aprovecha su jubilación para ir de torneo en torneo por toda Europa. La envidia del lugar, en definitiva.

A las ya célebres 12.33 horas del lunes 28 de abril de 2025, el búlgaro Gregor Dimitrov estaba a un solo juego de ganar su partido contra Jacob Fearnley: lo jugarán durante el día. Casi 24 horas después, la actividad se reanudó con la polaca Swiatek y la rusa Shnaider jugando en una central medio vacía, mientras cientos de personas se paseaban por las pistas de entrenamiento y los ‘stands’ comerciales. Un día normal en la Caja Mágica.