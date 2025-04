Vadillo: "Llegamos en el mejor momento posible a la 'Final Four' de la Champions"

Antonio Vadillo desborda ilusión y confianza. El técnico del Illes Balears Palma Futsal confiesa que no se esperaba el nivel que está mostrando su equipo en este tramo decisivo de la temporada. El grupo pone este martes rumbo a Le Mans, Francia, para disputar su tercera Final Four consecutiva en la UEFA Futsal Champions League. El vigente bicampeón de Europa afronta el reto con la ambición de agrandar aún más su leyenda en la máxima competición continental. "El equipo está mostrando una cara muy positiva durante toda la temporada. Es hasta inesperado, hay que ser realistas. Pensábamos que tendríamos bajones o pinchazos, pero el equipo está demostrando una madurez deportiva y una competitividad de alto nivel. Después de ganar al Barça (5-1), sacar el golaveraje y manejar muy bien los tiempos del partido, no podemos llegar mejor, ni física ni anímicamente", resaltó esta mañana ante los medios en Son Moix.

Respecto al rival de las semifinales de este viernes, a las 21 horas, el jerezano destaca la dificultad del reto: “Sporting es posiblemente el favorito de esta Champions. Es un equipo muy completo, concede muy poco y domina a la perfección el balón parado, quizás como ningún otro equipo en nuestro deporte. Será clave quien logre imponer más su forma de jugar”.

Después de superar a rivales directos como el Barça en Liga, Vadillo subraya la importancia de llegar con confianza a una cita de este calibre: “Estamos muy bien física y mentalmente. El cansancio no existe: vamos a jugar una Final Four de la Champions y cuando empieza a rodar el balón no hay cansancio que valga".

Además, Vadillo lamenta la baja de Piqueras, una pieza importante en el equipo y que ha sufrido una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha: “Nos trastoca porque además es un especialista en la defensa de pívots, algo clave contra un rival como el Sporting". Además, Machado también está entre algodones, aunque el preparador confía en que pueda llegar.

Por último, el técnico quiso poner en valor el logro que supone disputar una tercera Final Four consecutiva: “No somos conscientes de lo que estamos haciendo. Son palabras mayores. Cuando lo conseguimos de forma tan continuada, parece que se le resta valor, pero son cosas muy difíciles de lograr y hay que estar orgullosos”.

Viaje a Le Mans

El equipo realizará su último entrenamiento en Palma por la mañana del martes en Son Moix, seguido de una comida de equipo para hacer piña antes de emprender el viaje. Desde Palma volarán a París y posteriormente se desplazarán en autobús hasta Le Mans, donde el viernes (21:00 horas) les espera el Sporting de Portugal en la semifinal.

Tras la victoria contundente ante el Barça (5-1) que le permitió situarse como líder provisional de la Primera División, el equipo viaja a Francia con la confianza renovada y la certeza de que es capaz de competir y ganar a cualquier rival. El triunfo del pasado viernes ha sido el impulso anímico perfecto antes de afrontar el gran desafío europeo.