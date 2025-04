«Recibimos peticiones todos los días": así es como sigue creciendo la red de academias de tenis de Rafa Nadal

Espíritu deportivo, compromiso, trabajo duro: éstos son sólo tres de los valores que se atribuyen a Rafa Nadal como deportista. El mallorquín, conocido por su deportividad, no sólo ejemplifica esta actitud en la pista de tenis. Los valores de Rafa están escritos en letras grandes en la pared de su academia en Manacor, junto a los retratos a tamaño natural del ex profesional. A los jóvenes talentos del tenis no sólo hay que atacar la pelota con la fuerza de Nadal, sino también enseñarles a comportarse. Esto es lo que ocurre ahora en todo el mundo en toda una serie de instalaciones.

Mucho antes de que terminara su carrera, el tenista de 38 años ya tenía planes para después del deporte activo. Además de restaurantes y hoteles, en octubre de 2016 abrió la academia de su ciudad natal. Es una mezcla de albergue deportivo, gimnasio, internado y complejo deportivo. Los veraneantes pueden pernoctar en el hotel y reservar clases de tenis. Los alumnos de la academia están todo el curso escolar en Manacor y pagan por ello unos 56.000 euros. Actualmente hay 160 alumnos de tenis alojados allí.

Vista desde el aire de la Academia de Rafa Nadal en Manacor. / Nadal Academy

En Kuwait existe una instalación comparable desde febrero de 2020. En cuanto al número de pistas, sin embargo, se trata más bien de una hermana pequeña. Hay 45 instalaciones de tenis en Manacor y 14 en Kuwait.

La Academia Rafa Nadal en Kuwait. / Nadal Academy

El programa de jóvenes talentos va dando poco a poco sus frutos. El graduado más conocido es el noruego Casper Ruud, actualmente décimo del mundo. Este año también juega en el Campeonato de Mallorca. En la WTA, la filipina Alex Eala, de 19 años, llamó recientemente la atención como favorita y escaló hasta el puesto 73 de la clasificación. «Dani Rincón, Coleman Wong, Alina Korneeva y Martin Landaluce también son campeones en el Grand Slam Junior», dice el portavoz de la Academia, Antonio Arenas.

Combinar tus vacaciones con el tenis

Nadal abrió el primero de estos centros de tenis en la Costa Mujeres de México en febrero de 2019. El siguiente le siguió en verano en el Sani Resort, una instalación de cinco estrellas en la Grecia continental. Con ocho pistas de tenis, todo es mucho más pequeño en comparación con las academias. Pero el ritmo de expansión es aquí mayor. El centro de tenis de Hong Kong le siguió en julio de 2022. «Está prevista otra apertura este verano en Marbella, seguida de Cancún al año siguiente», dice Arenas. Albania también está en el punto de mira, pero aún no hay fecha fija.

«Todos los días recibimos peticiones de todo el mundo para abrir nuevas academias o centros de tenis», dice el portavoz. Pero para ello se necesitan socios fuertes. «Tiene que haber interfaces. No nos hemos fijado un número concreto de centros como objetivo». La atención se centra mucho más en si el nuevo socio comercial puede gestionar un proyecto a largo plazo y es compatible con los valores de Nadal. «La calidad de la enseñanza y los métodos utilizados son primordiales», dice Arenas.

¿Quién está al mando?

Como propietario, Rafael Nadal es, por supuesto, el primero de la lista. «Está involucrado en el día a día de la academia y también visita regularmente centros de tenis de todo el mundo», dice Arenas. Como jugador en activo, el profesional se entrenaba a menudo en el gimnasio o en una de las pistas de la academia de Manacor. En la actualidad, se le puede ver sobre todo en actos importantes, como ceremonias de graduación. Como pronto será padre de dos hijos, sus prioridades han cambiado un poco.