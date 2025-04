La Mallorca 312 OK Mobility más rápida de la historia

A las 6:30 de la mañana del 26 de abril, aún en penumbra, los 8.500 ciclistas tomaron la salida desde Playa de Muro para enfrentarse a la decimoquinta edición de la Mallorca 312 OK Mobility. La lluvia intentó robar el protagonismo en los instantes previos al pistoletazo de salida, pero, acompañada de una temperatura suave, dio paso al inicio a una jornada en la que las bicicletas fueron, una vez más, las grandes protagonistas. En la distancia reina de 312 kilómetros, el canadiense Adam Roberge se impuso con un tiempo de 8:39:28, estableciendo un nuevo récord de la prueba, mientras que en la categoría femenina, Michela Santini logró la victoria en 9:49:15, batiendo también el récord.

Puntual a la cita llegaron todos los ex ciclistas profesionales. A la cabeza, el dorsal 312, Alejandro Valverde junto a Alberto Contador, Miguel Indurain, Maurizio Fondriest, Joseba Beloki, Pedro Horrillo, Haimar Zubeldia, Sean Kelly y Toni Tauler. Además de los ciclistas, quien tampoco se ha querido perder la Mallorca 312 OK Mobility, ha sido el seleccionador nacional de Argentina, Lionel Scaloni, y el ex futbolista belga del Real Madrid o Chelsea, Eden Hazard.

El alcalde de Muro, Miquel Porquer, fue el encargado de hacer el corte de cinta.

Primeros de la 167

Mientras el grueso del pelotón recorría la isla, los primeros participantes de la prueba de 167 kilómetros alcanzaron la línea de meta en Playa de Muro. David López -Club Ciclista de Artà- fue el más rápido, con un tiempo de 4:38:24. En el podio masculino lo acompañaron Tomás Majarón y Elies Ros, los tres con el mismo tiempo.

En la categoría femenina, la victoria fue para Yéssica Pérez, que se impuso en solitario con un tiempo de 5:05:40. El segundo puesto fue para Barbora Besperat (5:18:42) y tercera Antonia Siquier (5:26:00).

225 kilómetros (categoría masculina)

En la distancia de 225 kilómetros, el vencedor fue Lion Trommer, con un tiempo de 6:21:47. El podio masculino lo completaron Jesse Goeman y Thibaud Demot, ambos con un tiempo de 6:26:04.

225 kilómetros (categoría femenina)

En la categoría femenina, la ganadora fue Lucy Lee, que cruzó la meta en 7:11:50, seguida de Sylvia Hermans (7:16:46) y Louise Claridge (7:32:54).

312 kilómetros (categoría masculina)

En la distancia reina, de 312 kilómetros, el canadiense Adam Roberge se impuso con un tiempo de 8:39:28, estableciendo además un nuevo récord de la prueba. Le acompañaron en el podio Luke Barfoot (8:39:29) y Eduardo Talavera (8:39:38).

312 kilómetros (categoría femenina)

En la categoría femenina, Michela Santini también firmó una actuación histórica al lograr la victoria con un tiempo de 9:49:15, batiendo el récord de la prueba. El podio lo completaron Ibrich Weymans (10:07:20) y Monika Dieti (10:09:34).

Pelotón internacional

La Mallorca 312 OK Mobility ha vuelto a reunir a ciclistas de todos los rincones del planeta, consolidando su carácter internacional. Este año, los ciclistas de Baleares batieron récords de participación, con 2.600 inscritos, que salieron desde Playa de Muro para afrontar uno de los tres recorridos disponibles. Una muestra clara de que la pasión por el ciclismo está más viva que nunca en casa. A esta dimensión local se suma el carácter global de la prueba: la diversidad de nacionalidades es una de sus señas de identidad, con un top 5 encabezado por España (34%) y seguido por Reino Unido (18%), Alemania (15%), Bélgica (5%) e Irlanda (4%). La imagen del pelotón multicolor atravesando la isla no solo impresiona por su tamaño, sino también por la variedad de idiomas, culturas y acentos que se entremezclan en cada kilómetro. Esta mezcla única es parte del encanto que hace de la Mallorca 312 OK Mobility una experiencia irrepetible.