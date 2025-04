El Palma Futsal se queda sin Piqueras para la Champions

El Palma Futsal se queda sin Manuel Piqueras para la inminente Champions y para lo que queda de temporada. Se confirman los peores augurios con la lesión del cierre: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La resonancia a la que fue sometido este viernes reveló la lesión de larga duración y que le obligará a pasar por el quirófano en las próximas semanas y estar de baja entre seis y ocho meses.

El jugador murciano, que se retiró lesionado el martes en el partido frente a Industrias Santa Coloma, ha recibido la dura noticia en las últimas horas tras someterse a una segunda resonancia que ha confirmado la lesión, ya que en las primeras pruebas realizadas no se apreciaba con exactitud la gravedad de la misma. Los servicios médicos del club ya han establecido el plan a seguir con la operación como primer paso para la recuperación de la lesión. Todavía no hay fecha exacta para la intervención, pero se espera que sea en cuestión de pocos días. La lesión implicará que Piqueras se perderá la Final Four de la UEFA Futsal Champions League de la semana que viene y da por finalizada la temporada.

"En el mejor momento de la temporada me toca pasar por quirófano, así es el deporte. Trabajaré y volveré más fuerte, esto es sólo una piedra en el camino. Muchas gracias a todos por los mensajes de ánimo , estamos juntos", ha escrito el jugador en las redes sociales.

Manuel Piqueras, que llegó al club el pasado verano cedido por el Real Betis, estaba siendo una de las piezas claves del equipo en sus éxitos de la presente temporada y será una baja muy importante para el equipo de cara a la fase final europea que se avecina y a los retos que quedan en esta recta final de curso. Su rendimiento le ha llevado a debutar con la selección española este año. Ahora afronta una etapa complicada y difícil para un deportista de élite, pero en la que contará con todo el apoyo del club y de sus profesionales para ayudar al jugador en todo lo que necesite.