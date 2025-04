El Azulmarino decepciona en Zamora y cae a la sexta posición

El Azulmarino Mallorca decepcionó en su visita a Zamora y su derrota ante el Recoletas por 87-68 provocó que pase de la cuarta a la sexta posición de la Liga regular y pierda el factor cancha para el play-off de ascenso.

El Recoletas Zamora comenzó el envite con fluidez en la distribución de sus ataques y con acierto desde la larga distancia. El cuadro local tuvo la capacidad para encontrar situaciones liberadas y ejecutó con eficiencia sus lanzamientos. Kristina Rakovic convirtió dos canastas en las cercanías del aro de forma consecutiva y apaciguó el inicio estelar del oponente. Sarah Polleros con 8 puntos y Sara Castro con 7 comandaron la espléndida puesta en escena del Zamora. María España Almendro reapareció tras su lesión muscular y realizó varias acciones de calidad. La exterior isleña anotó un triple y forzó varias faltas de tiro. Amaya Scott gobernó los minutos finales del parcial y las baleares terminaron el cuarto con 11 puntos de desventaja, 26-15.

En el segundo asalto, el conjunto zamorano no disminuyó los porcentajes en la línea del 6,75 y aumentó su renta en el luminoso. El Azulmarino no consiguió frenar la elevada inspiración del contrincante y llegó a estar 21 puntos por debajo, 47-26. El Zamora prosiguió con su lección de agilidad en el movimiento de la pelota y consiguió rozar la perfección en el juego. Amaya Scott se mostró muy fiable en la pintura y las jugadoras de perímetro no fallaban triple alguno. La energía de Eva Cases y los rebotes ofensivos de Sofia da Silva brindaron al bloque de Pepe Vázquez un 0-6 de parcial al término del primer acto, 47-32.

En el tercer capítulo, el Azulmarino trató de estrechar el cerco en el electrónico, pero la incesante productividad del rival en sus ofensivas frenó la reacción visitante. La superioridad mallorquina en el apartado del rebote fue insuficiente para provocar un cambio de tendencia en el choque. El Recoletas Zamora provocó que el bando palmesano tuviera dificultades para encontrarse cómodo en defensa. El rival alcanzó los 20 puntos en la entrega y llegó al último cuarto con una diferencia importante a su favor, 67-50.

En el tramo final del duelo, el Zamora mantuvo las diferencias y se adjudicó el triunfo por 87-68. El Azulmarino finaliza la campaña regular en sexta plaza y se medirá a La Salle Melilla en el playoff. Sofia da Silva con 14 puntos, 7 rebotes y 18 créditos de valoración fue la integrante más destacada del equipo.

Ficha técnica:

Recoletas Zamora: Soeiro (5), Puiggros (10), Scott (18), Bratka (3), Hernández (6), Polleros (15), Sánchez (6), Castro (10), Sahagún (-), Arnés (-) y Palmero (-).

Azulmarino Mallorca Palma: Park (11), Silva (-), Aviñoa (2), Tainta (6), Rakovic (10), Lo (-), Arregui (-), Almendro (8), Cases (9), Bettencourt (6), Capel (2) y da Silva (14).

Árbitros: Pellitero González y Aguilera Mellado.

Parciales: 26/15, 21/17, 20/18 y 20/18.