Un partidazo para ponerse líderes

El Palma Futsal afronta este viernes uno de los partidos más importantes de la temporada. A partir de las 20:30 horas (FEF TV), el conjunto mallorquín recibe al Barça en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en la lucha por el liderato de la fase regular. Ambos equipos están empatados a 56 puntos en lo más alto de la tabla, aunque los de Antonio Vadillo con un partido más, correspondiente a la jornada 28, adelantada por la disputa de la Final Four de la UEFA Futsal Champions League la próxima semana en Le Mans.

Un triunfo ante el actual líder permitiría a los de Ciutat situarse en primera posición de forma provisional y meter presión a los culés, que todavía tienen que visitar al Servigroup Peñíscola, otro de los firmes candidatos con 55 puntos, sin perder de vista al Movistar Inter, cuarto con 49. Con tres jornadas por delante y todo por decidir, cada punto puede ser decisivo y el Palau Municipal d’Esports de Son Moix, donde el Illes Balears Palma Futsal sigue invicto este curso, se presenta como un factor diferencial. Antonio Vadillo cuenta con las dudas de Piqueras y Machado, que terminaron el último partido con problemas físicos.

«El Barça puede haber sido algo irregular por las lesiones, pero cuando ha tenido que ganar, ha ganado», dijo ayer el técnico de los mallorquines. No obstante, el técnico se mostró satisfecho con el momento del equipo: «Estamos muy bien, venimos haciendo una gran temporada. Jugamos en casa, con nuestra afición, y eso siempre es un plus. El pabellón seguramente estará lleno y queremos que los tres puntos se queden en Palma». En este sentido, el jerezano reconoció que el choque es clave para poder seguir optando al liderato: «Todo pasa por ganar. Y si no se puede, al menos no perder para no despedirnos de esa primera plaza». Respecto a las bajas de Piqueras y Machado, aún pendientes de evolución, Vadillo no busca excusas. «Somos los que estamos y estamos los que somos. Son dos ausencias significativas, pero tenemos plantilla suficiente. Este equipo ha demostrado toda la temporada que es camaleónico, con mucha variedad y recursos para afrontar cualquier reto», comentó.

Por su parte, Mario Rivillos es consciente de la importancia del duelo. «Es un partido importante que puede marcar un antes y un después», señaló el ala internacional.

Los aficionados podrán dona sangre

El Illes Balears Palma Futsal se une al Banco de Sangre para promover la donación en Baleares. El partido de hoy contra el Barça estará dedicado a esta causa necesaria. Los actos y actividades se iniciarán a partir de las 17:00 horas con la presencia del autobús de donación en la explanada del pabellón para que todos los aficionados que quieran puedan donar hasta las 21:00 horas. Además, se organizarán eventos y actividades para acercar el proceso de donación a los aficionados y se lanzarán mensajes durante el encuentro.