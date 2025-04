El Real Club Náutico de Palma recoge los frutos de su cantera

La obtención de dos títulos internacionales en una misma jornada no puede ser fruto de la casualidad. Tampoco lo es que un club deportivo consiga situar a sus regatistas entre los mejores de Europa y en distintas etapas de formación. El pasado fin de semana, el equipo de regatas del Real Club Náutico de Palma (RCNP) firmó una actuación excepcional en un campeonato continental y tres nacionales, que confirma el excelente momento que atraviesa su proyecto deportivo y, sobre todo, la solidez de una cantera trabajada con mimo, planificación y recursos.

La victoria del mallorquín Tim Lubat en el Campeonato de Europa de ILCA 6, disputado en aguas portuguesas de Vila Moura, fue el resultado más brillante de todos, no solo por el altísimo nivel de la competición —con 258 regatistas masculinos en liza—, sino por la forma en la que se fraguó: regularidad, temple y confianza en los momentos clave. Lubat, considerado desde hace años una de las grandes promesas de la vela balear, refrenda así su condición de aspirante firme a liderar la clase ILCA 7, la modalidad olímpica masculina, a la que dará el salto en 2026. “Es un chico con mucha proyección, lo tiene todo para triunfar en esta clase”, asegura Pedro Marí, director técnico de vela del RCNP.

El club situó también a otro regatista entre los mejores del continente: Sergio García, cuarto clasificado en el mismo campeonato y categoría. La cercanía de ambos en la tabla no es casual: comparten generación, entrenamientos y una cultura de trabajo que ha hecho del RCNP una de las principales canteras de ILCA del país.

En la misma cita continental, pero en categoría femenina, Gabriela Morell se proclamó campeona de Europa Sub 17 y fue decimocuarta absoluta en una flota de 102 deportistas, muchas de ellas con más experiencia y edad que la regatista balear. Morell ya había ganado el europeo de ILCA 4 en abril del año pasado. “Ha nacido para navegar y tiene la envergadura ideal para llegar donde ella se proponga en la clase ILCA 6”, añade Pedro Marí.

Gabriela Morell, campeona de Europa en 2024 y 2025. / RCNP

Los éxitos del RCNP no se limitaron a Portugal. En Santander, durante el Campeonato de España de Optimist, el jovencísimo Jan Palou se llevó el oro Sub 13 y el bronce absoluto. A sus 11 años, Palou ha demostrado una madurez y competitividad poco comunes. “Quiere ganar y trabaja duro para conseguirlo. Sin duda es uno de los grandes talentos que tiene nuestro club”, afirma su entrenador, Jaume Genovard. En la misma regata, Mary-Anne Osha logró el bronce femenino Sub 13.

Por su parte, Susana Bestard, formando equipo con Nicola Sadler (CN Arenal), fue subcampeona juvenil nacional de 29er en la regata disputada en aguas de El Balís. En otra clase doble como el Snipe, María Bover, junto a María Fiestas (RC Mediterráneo), se impuso en categoría femenina en el Campeonato de España celebrado en Melilla.

El talento del RCNP también está presente en el alto nivel. Melania Henke, formando tripulación con Patricia Suárez, compite estos días en la Semana Olímpica de Hyères en clase 49er FX, después de haber sido la mejor pareja española en el reciente Trofeo Princesa Sofía by Fergus. Su objetivo es claro: representar a España en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los resultados obtenidos en los últimos días tienen un hilo conductor: la firme apuesta del RCNP por la vela base y de tecnificación. El club cuenta actualmente con 80 regatistas en activo y 30 alumnos en su escuela permanente. Un equipo técnico de 18 entrenadores y un psicólogo deportivo da soporte al conjunto de deportistas en todas las etapas de su desarrollo, desde los primeros bordos hasta la competición internacional. La prioridad del club no es solo ganar regatas, sino formar navegantes y personas.

Jan Palou, ganador del nacional sub 13 de Optimist. / RCNP

Para Hugo Ramón, vocal de vela del RCNP, los resultados del fin de semana son el reflejo de una línea de trabajo sostenida en el tiempo. “Nuestra misión principal es la formación de deportistas, forma parte de nuestro ADN, y le dedicamos nuestros mayores esfuerzos”, afirma.

Ramón destaca también la importancia de contar con una base amplia y bien estructurada: “Para obtener resultados tan espectaculares como los de este fin de semana pasado —creo que es la primera vez que ganamos dos europeos el mismo día— es necesario tener un buen proyecto deportivo y, sobre todo, contar con una gran base de regatistas. Cuantos más niños y niñas consigamos llevar al deporte de la vela, más posibilidades tendremos de obtener éxitos nacionales e internacionales”.

“Y en el caso de que no sea posible —concluye—, habremos conseguido algo igual de importante: inculcar a todos los miembros de las secciones deportivas los valores de la mar y de nuestro club”.