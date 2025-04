Jerez se queda sin entradas para el GP de este fin de semana

Los aficionados al motociclismo han decidido bajar a Jerez. Los auténticos seguidores de MotoGP no se quieren perder el apasionante duelo que, sin duda, podrían mantener este fin de semana el catalán Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo y ganador de siete de las ocho carreras que se han celebrado hasta la fecha, y el italiano 'Pecco' Bagnaia, bicampeón de la máxima categoría y su compañero en el equipo Ducati Lenovo. Ellos dos fueron, el pasado año, los protagonistas de la carrera de Jerez, que concluyó con la victoria del italiano y el primer podio de un recuperado MM93. "Fue como una victoria, dada la importancia del logro y la felicidad que lleve a todo el equipo Gresini", señala el piloto de Cervera (Lleida).

Jerez, que tendrá, dicen, un clima extraordinario, casi veraniego, volverá a citar, en este fin de semana, a casi 100.000 aseguidores, pues hace ya muchas semanas que no existe ni una sola tribuna en venta, pese a que la organización andaluza ha aumentado en 17.000 entradas su aforo habitual. Es evidente que Jerez, que siempre se ha distinguido por ser la cuna del motociclismo español y representar lo mejor de nuestro motociclismo, quiere seguir siendo la puerta de entrada del campeonato de velocidad en Europa.

"Cuando trazas Nieto-Peluqui, cuando llegas a esas curvas, notas el run-run de los aficionados gritándote, animándote, que penetra en tu casco. Es fantástico y debes ir con cuidad para no distraerte" Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo

Los pilotos, que ya se encuentra en el circuito y que hoy ofrecerán sus primeras conferencias de prensa, siempre han adorado este trazado, sobre todo por su ambiente tan festivo y de auténticos expertos en la materia. "Cuando mis amigos me preguntan, muy a menudo, a qué gran premio deben ir, siempre les digo, sin dudarlo, Jerez, Jerez", explicó Márquez esta misma semana en una conferencia de prensa de Estrella Galicia, su principal patrocinador personal. "No hay nada como Jerez, su ambiente es fantásticos. Solo tienes que pensar en Nieto-Peluqui, esas curvas, repletas de miles y miles de aficionados. Es el único sitio del Mundial o, al menos para mí, mi favorito, en cuanto a sensaciones cuando pasas por allí con la moto. Ya cuando cortas ganas para trazar Nieto, sientes el run-run en el interior del casco. Es fantástico, debes estar preparado para ese momento, especialmente para que no te desconcentre".

Esa idea es muy compartida en el 'paddock' del Mundial de MotoGP, ya que Jerez es, además, uno de los circuitos preferidos para desarrollar y probar las motos de carreras, ya que, el próximo lunes, al día siguiente de concluir el Gran Premio de España, todos los equipos se quedarán a probar cosas nuevas en sus mecánicos, antes de desplazarse, dentro de tres semanas, a Le Mans (Francia), otro de los circuitos que provocan cierto cosquilleo en los pilotos.