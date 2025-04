La sorprendente revelación de Carlos Alcaraz: "Fui a Ibiza a reventarme"

El tenista español Carlos Alcaraz ha realizado una sorprendente revelación sobre una visita que realizó a Ibiza hace dos años y que fue la antesala de su victoria en el prestigioso torneo de Wimbledon.

"Ibiza, no te voy a engañar, es fiesta y salir. Voy allí básicamente a reventarme, no sé si está bien decirlo de esa manera. Pero sí, a salir. Cuando tengo algo así lo aprovecho al máximo. Y a la vuelta, claro, gané Queen’s y Wimbledon. No digo que ganase por la fiesta, pero me fueron bien esos días y soy de los que, si las cosas van bien, hay que repetirlas".

Estas palabras del deportista murciano forman parte de la serie documental sobre su figura que ha lanzado Netflix y donde también toma la palabra su entrenador, Juan Carlos Ferrero.

"Si te vas seis días a Ibiza y sales todos los días, cuando vuelvas al séptimo has hecho de todo menos descansar. Creo que las desconexiones están bien, pero una pequeña parte de tu cabeza te tiene que recordar que eres tenista", comenta el exjugador, que al igual que su pupilo también llegó a ser número uno del tenis mundial.