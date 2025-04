Capello: "Es una alegría ver al Barça de Flick, pero defiende mal"

Fabio Capello, unas de las personalidades que compareció en el 25 aniversario de los Premios Laureus celebrados este lunes en Madrid, sigue hablando con la misma pasión que siempre de fútbol pese a sus 78 años. Es una voz autorizada para hablar del Real Madrid y por lo que está pasando ahora su exjugador y amigo Carlo Ancelotti. Como extécnico blanco no se muerde la lengua a la hora de analizar los problemas de la plantilla blanca, la temporada de Mbappé o la final de Copa que le medirá el sábado en Sevilla al Barça de Flick, al que también le encuentro algún punto débil.

-Brasil apuesta por un técnico extranjero como Ancelotti, ¿qué le parece?

-Ancelotti es el entrenador más importante del mundo. El entrenador que ha ganado más títulos de todo y el número 1 absoluto. Hasta por encima de Luis Enrique, que está haciendo un trabajo fantástico. El Mundial puede ser la última competición importante para él y podría acabar ganando títulos con el Brasil. No sé qué dicen los brasileños, si les gusta un extranjero o no lo quieren. Pero Carlo ha sido jugador mío, lo conozco muy bien y es muy inteligente.

-Quería preguntarle por el trabajo de Hansi Flick en el Barça, ¿le ha sorprendido?

-Ha hecho un gran trabajo como entrenador del Barça, porque juega de manera diferente. Tiene un estilo diferente, presiona mucho y ataca mucho, pero defiende mal. Aunque luego recupera en los partidos y es una alegría verlo.

-Volviendo a Ancelotti, ¿cómo ve las críticas que está teniendo estos días y cómo valora el juego del Real Madrid?

-Conozco la casa y conozco la prensa de España. Y cuando deciden que uno no les gusta, no le gusta. Nunca son bastantes los títulos que has ganado. Pero creo que no se puede decir lo que dicen ahora de Carlo. Carlo intenta de ser el mejor y este año ha tenido dificultades porque el equipo no tiene equilibrio. Le faltó mucho en defensa, con la lesión de Carvajal, un jugador importante, En la banda derecha siempre ha tenido problemas este año. Y también se ha ido Kroos y no tiene un equilibrador en el centro del campo.

-Ha comentado que el Madrid ha estado desequilibrado este año por las lesiones. Carlo ha dicho en varios partidos que necesitaba compromiso y solidaridad de los jugadores. ¿Ha notado que podía faltar esa solidaridad o ese compromiso colectivo?

-Si lo dice Carlo, no lo sé. Esto es algo que solo puede decirlo él porque conoce el vestuario. Yo no conozco el vestuario, pero siempre hay que escuchar qué dice Carlos porque él no hace trampas. Siempre dice siempre la verdad. Y si lo dice, es que esa es la verdad de lo que le ocurre al Real Madrid. Todo el mundo cuando empezó la temporada de Champions, yo el primero en la televisión, le daba como favorito número 1. Es un equipazo, pero eso pasa muchas veces.

-¿Qué opina de la primera temporada de Mbappé en el Madrid?

-Ha pasado la primera parte con dificultades porque tenía que entender el lugar adónde ha venido a jugar. La camiseta de Madrid es la camiseta de Madrid y pesa mucho. Hemos pasado dos meses sin ver al Mbappé que esperábamos, pero después ha comenzado a marcar. El problema del Real Madrid es que no tiene un delantero centro y tiene que jugar Vinícius y él juntos, cuando a los dos les gusta la banda, que es donde se encuentran mejor.

-Conociendo a los equipos al Barça y al Madrid, ¿se atreve a hacer una predicción para la final de la Copa del Rey del sábado?

-La lucha será tremenda. Pero el Real Madrid necesita ganar porque en este momento está segundo en Liga y ha perdido la Champions. Por eso yo creo que será un partido fundamental para el Real Madrid esta temporada. Tiene que ganar la Copa del Rey.

-Respecto a las semifinales de Champions, ¿qué le parece el PSG de Luis Enrique?

-El nivel del PSG es un nivel muy alto. Encontraron jugadores muy buenos y se gastaron el dinero en jugadores que no un nivel de cracks, pero son todos muy muy buenos. Creo que Luis Enrique ha hecho un cambio radical en el PSG porque siempre ha intentado ganar títulos como la Champions con grandes jugadores como Mbappé, Messi y otros. Ahora tiene un equipo que juega como un equipo y no esperan la jugada del genio. Por eso creo que Luis Enrique ha hecho un trabajo único. Es un equipo que trabaja junto, que sufre, que corre y que tiene un mediocampo que para mí es el mejor de la Champions junto al del Inter.

-¿Es más fácil trabajar con un equipo sin cracks?

-Es más fácil para un entrenador tener un equipo que no tiene cracks. Tiene jugadores de alto nivel, pero no cracks. Depende de la inteligencia del crack, que puede ayudarte. Te puede ayudar, pero la cosa más importante es tener en el equipo figuras, que no son cracks y al que tú le puedes decir 'Tú tienes que trabajar como nosotros y no quedarte ahí esperando que te salga la jugada buena'.

-¿Qué tipo de jugadores le gustan a Capello?

-Me gustan los mediocampistas portugueses del PSG.

-Sin embargo, usted da al Arsenal como favorito contra el PSG en la semifinal. ¿Por qué? ¿Dónde está la clave?

-Porque tiene todo. Tiene calidad, están bien colocados en el campo y también tiene mejor condición física que el PSG. Yo pienso que en este momento el Arsenal tiene algo más. No algo mental, sino calidad y fuerza. Aunque es cierto que los dos tienen un buen espíritu de equipo. Pero después de ver los partidos que ha jugado, creo que el Arsenal tiene mucha personalidad. He visto sus partidos, los estudié y vi su posición en el campo. Ellos trabajan juntos, juegan juntos. El nivel de sus partidos es alto y creo que será un partido muy interesante. Pero hay que esperar. Creo que el Arsenal será mejor. Y a nivel técnico tiene jugadores ingleses, que no siempre han sido notados por su habilidad técnica. Pero Saka y Rice también la tienen. Nunca jugó un equipo inglés tan bien.

-¿El City no lo hizo?

-El City era diferente, porque no es inglés, es el estilo de Guardiola. Un estilo diferente. He visto al Arsenal jugar muy bien, con calidad y fuerza física, además de una mentalidad que me sorprendió.

-¿Cómo ve la lucha en Italia por el scudetto entre Inter y Nápoles? ¿Ha visto el gol que derrotó al Inter ante el Bolonia?

-El gol es un regalo porque no se tapa bien el lateral en el gol de Orsollini, que es muy bueno. Pero esto es el fútbol. Está la suerte y aún tienen mucho que hacer las dos equipos. Pero el Nápoles, no teniendo la Champions, es el favorito, con Conte.

-¿Y el año de la Roma?, ¿Puede meterse en Champions?

-Pienso que lo que está haciendo Ranieri es fantástico, un trabajo único. Por cómo corren y cómo juegan. Deben estar atentos todos, porque está recuperando posición a posición. y la victoria de Bolonia ayer contra el Inter ha sido para la Roma un aliciente para alcanzar el cuarto puesto.

-Gracias, Fabio.

-Hablar de fútbol siempre es un placer.