L'opinió de J.M. Arbucias: El derbi es tenyí dels colors del Fibwi Palma

El Fibwi Palma guanyà el derbi, perquè fou superior. La defensa, l’encert i l’ambició foren les claus per tombar el líder, el Palmer Basket que, tot i la derrota, pot mirar la classificació amb orgull: primer al final de la fase regular. Un derbi, una mica descafeïnat, perquè el peix estava quasi tot venut, perquè la classificació, allò que més importa, estava pràcticament decidida abans del seu inici. Els turquesa, coronats des de feia setmanes. Els de negre, tercers o quarts; al final, tercers. Un èxit del bàsquet mallorquí.

El partit, disputat en un autèntic ambient de derbi, va tenir accent visitant des dels primers compassos. Els fibwis el guanyaren perquè foren millors en defensa i en atac, perquè van saber imposar el seu ritme, llegir millor el joc i castigar les errades dels immobiliaris, que només van trobar la seva millor versió al tercer quart, l’únic que guanyaren.

El Palmer és un equip amb una filosofia molt clara i que quasi sempre mostra a la pista unes qualitats que l’han portat a ser el líder sense discussió. Però això que és positiu, el fa massa previsible i el Fibwi se n’aprofità.

Els de s’Arenal saberen obstaculitzar aquestes virtuts i no permeteren al rival sentir-se còmodes. Fallaren més de l’habitual. I això es notà molt. La pilota dels turquesa semblava que no volia entrar. Accions claríssimes de cistella no acabaven en bàsquet. Darrere d’aquest desencert hi trobem per part dels fibwis una feina de responsabilitat individual defensiva, de puntuals situacions de sacrifici extra, de superioritat en el rebot, que ho expliquen.

La bona defensa impedí punts del rival i també possibilità cistelles fàcils de contraatac, que feren molt de mal. I en atac posicional mostraren un encert extraordinari, personificat en Vázquez i Martínez, els màxims anotadors. L’únic equip en tota la temporada que ha aconseguit endossar-los 80 punts.

Pablo Cano, després del partit afirmà: “Els derbis són partits emocionals”. Si és així, fou més derbi per al Fibwi que per al Palmer, perquè semblà que aquest aspecte, l’emocional, tot allò que té a veure amb la passió, des de la banqueta local es deixà una mica al marge.

Ara bé, el context global no pot passar per alt: el Palmer ha signat una temporada regular magnífica, liderant la classificació i mostrant una regularitat admirable. Aquesta derrota, tot i ser dolorosa pel que significa un derbi, no ha de fer oblidar el camí recorregut ni les opcions reals que té l’equip de cara a l’ascens. La setmana vinent, amb el compte enrere activat, començarà una nova etapa. I tant el Palmer com el Fibwi hi arriben ben vius.

La trajectòria del Palmer convida a l’optimisme. Les sensacions de les darreres setmanes del Fibwi, també. El derbi ha estat, en definitiva, un bon preludi del que ha de venir, la lluita per a l’ascens i serví per homenatjar els dos conjunts de Ciutat. Palma parla en clau de bàsquet.