Rafa Nadal gana el premio Laureus como icono del deporte

El extenista mallorquín Rafael Nadal, ganador de veintidós títulos del Grand Slam hasta su retirada en noviembre de 2024, fue reconocido este lunes en Madrid con el premio Laureus al icono del deporte como homenaje al "final de una brillante carrera".

Nadal, de 38 años, puso fin en 2024 a una larga carrera deportiva plagada de éxitos porque, además de los veintidós títulos del Grand Slam, también ganó un oro olímpico individual en Pekín 2008, otro en dobles en Río de Janeiro 2016, cinco Copas Davis, dos Copas Laver o el Premio Príncipe de Asturias en 2008, entre otros.

"Los Premios Laureus son importantes para mí. En 2006 gané uno a la revelación del año en Barcelona frente a héroes deportivos que habían inspirado a millones de personas en todo el mundo. Además, el año pasado, tras haber sido nombrado dos veces deportista del año, gané otro premio con mi fundación", recordó Nadal, tras recoger el premio.

"Mi retiro de la competición en el tenis hizo que 2024 fuera un año muy emotivo, con momentos mágicos como el que viví en París portando la antorcha olímpica. El tenis, y el deporte en general, me han dado muchísimo. Mi motivación siempre ha sido competir y dar lo mejor de mí cada vez que pisaba la pista. Las competiciones de tenis han terminado y es momento de reflexionar y agradecer todo el apoyo que recibo de todos", destacó.

Nadal se mostró agradecido a su "equipo y familia" por veinticinco años de carrera, no solo la etapa profesional.

"Mi carrera empieza con unos diez años, cuando empiezo a entrenar, y desde entonces ha sido un viaje inolvidable y precioso. Gracias al deporte he vivido cosas que nunca hubiera podido imaginar. Mi equipo y mi familia siempre me ha apoyado en todos los sentidos y gracias a ellos he tenido una carrera más exitosa y larga de lo que hubiera podido soñar", apuntó.

Pese a recibir este Premio Laureus al icono del deporte, Nadal señaló que no le corresponde a él decir si lo es.

"Creo que eso corresponde decidirlo a otras personas, pero espero que mi carrera haya inspirado a los aficionados del deporte más allá del tenis. Lo di todo. Como deportistas tenemos una oportunidad única de usar nuestra influencia e inspiración para generar un impacto positivo en el mundo. Mientras comienzo mi próximo capítulo voy a mantener los ideales que comparto con Laureus y trabajar con ellos para lograr lo más importante que un deportista puede hacer, que es cambiar el mundo a través del deporte", subrayó.