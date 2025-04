La muerte del exportero Hugo 'El Loco' Gatti conmociona a los hinchas argentinos

Hugo Orlando Gatti, el "Loco", uno de los grandes personajes del fútbol argentino, murió a los 80 años. El deceso provocó tal impacto que ocupó el centro de los portales y diarios de este país. De repente, los memoriosos pasaron revista a una de las vidas deportivas más extensas y fructíferas en este país. Había sido portero de River Plate y Boca Juniors, los dos grandes equipos de este país. Había sido la primera elección de Cesar Luis Menotti en el seleccionado campeón del mundo de 1978, pero una lesión lo sacó de carrera casi un año antes. Era locuaz, irreverente, provocador, en las buenas y las malas, como cuando, en 1980, llamó "gordito" a Diego Maradona y el astro en ciernes, todavía en Argentinos Juniors, le anotó cuatro goles, dejándolo en ridículo. Un año más tarde serían compañeros y campeones en Boca.

Gatti, según informó el hospital de Pirovano de la ciudad de Buenos Aires, falleció tras dos meses de internación por un cuadro de neumonía. Una fractura de cadera lo había llevado al nosocomio, donde contrajo el virus que desencadenó el fatal desenlace.

El "Loco" se había convertido en un ciudadano de dos mundos futbolísticos, el argentino, naturalmente, y el español. Amigo de Florentino Pérez, era uno de los animadores de ´El chiringuito`, donde solía fustigar a Leo Messi, al punto de ponerlo no solo por debajo de la figura de Maradona sino de Ángel Di María. Su estilo taxativo y mordaz frente a las cámaras le valió más de una crítica.

Más que portero, se consideraba jugador con una visión moderna del fútbol. La astucia y la picaresca iban de la mano, aunque muchas veces prefería jugar con los pies, corriendo riesgos que en algunas oportunidades le costaron caro.

Una trayectoria sin precedentes

Gatti debutó en Atlanta en la década del sesenta. En el Mundial de Inglaterra 1966 acudió como portero suplente de la Albiceleste. Pasó por River y luego fue a Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde su estilo único le permitió ganar tantos admiradores como detractores. Usaba el cabello largo, como un hippie, y una vincha. Su figura era tan seductora que fue objeto de una ginebra muy conocida en Argentina. Antes de llegar a Boca, donde ganó todos los títulos posibles a nivel local e internacional junto con Juan Carlos Lorenzo, alguna vez míster del Atlético de Madrid, defendió los colores de Unión de Santa Fe. Fue un ídolo indiscutido de los hinchas boquenses, y ese magnetismo le permitió jugar hasta 1989. Se despidió de las canchas de fútbol con casi 45 años. Nunca había sucedido algo parecido.

"Sigo amando al fútbol como el primer día, pero el que decidió lo fundamental fue Dios. Sin la ayuda del que está arriba, nada hubiera sido posible", dijo al retirarse.

Nacido en 1944, el "Loco" fue un rara avis del fútbol argentino. Su estilo habría sido del gusto de Pep Guardiola. "Él no era arquero. Reducirlo a este puesto le parecía un insulto. Gatti era jugador de fútbol. El arco, apenas, un punto de lanzamiento. Su influencia no podía estar encorsetada por las líneas del área grande. Y mucho menos, su magia. Revolucionario, adelantado y fanfarrón. Todo eso y mucho más. Y genuino. Hugo creía cada cosa que decía", dijo el diario ´La Nación`.

Según sus propias palabras, pudo haber sido parte del plantel que ganó el Mundial de México bajo la conducción de Carlos Bilardo y un estelar Maradona. Dijo "no" al convite por una cuestión de lealtad con Menotti. Fue un polemista consecuente. Al igual que "El Flaco", siempre puso a Pelé por encima de toda consideración y elogio a sus compatriotas. Las palabras que solía destinarle a Messi fueron, sin embargo, incomprensibles.

"Adiós colega (si se me lo permite) " escribió en X el presidente Javier Milei, portero en sus años de juventud y apodado "el loco". El ultraderechista no podía ir a contramano del sentimiento de pena nacional. Días atrás, había sido despectivo con Gatti. "El boludo de Gatti jugaba con los pies. Al lado de (Ubaldo) Fillol no existe", dijo, al compararlo con el portero campeón del mundo 1978. "Eterno abrazo de palo a palo, amigo y colega", dijo Fillol.