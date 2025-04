Arteta implanta en el Arsenal el 'fútbol sapiens' mientras bebe del fútbol americano

A Mikel Arteta le gusta exponer a sus jugadores a situaciones límites, sacarlos de su zona de confort y obligarles a encontrar soluciones analizando el contexto al que se enfrentan. Le gusta hacerles pensar. No hace mucho, durante una cena del equipo, el vasco contrató a unos carteristas para que sustrajeran los teléfonos y las carteras a varios de sus futbolistas. Finalizada la velada pidió a sus jugadores que vaciaran sus bolsillos para ver la reacción de estos al descubrir que habían sido robados. Aquella noche aprendieron que siempre hay que estar alerta.

La pizarra de Jover

El primer nombre que puso en su lista de fichajes cuando llegó al Arsenal no fue el de ningún futbolista, fue el de un francés de origen alemán Nicolas Jover, un especialista en la estrategia que está considerado como “el gurú del balón parado” en la Premier. Mikel lo enroló en el staff de Pep Guardiola en el Manchester City tras convencerle para que dejase el Brentford, algo que logró invitándole a pasar un fin de semana en su casa de Mallorca.

Nicolas cursó una licenciatura en deportes en la Universidad de Sherbrooke, en Quebec, donde estudió minuciosamente los grandes deportes norteamericanos y extrajo suculentas enseñanzas tácticas del fútbol americano que luego aplicó en el Montpellier, club que tenía acuerdo con su Universidad y que le fichó como analista de video. Los occitanos ganaron el primer título de la Liga de su historia con Jover, quien en 2013 se convirtió en analista de video de Croacia. Luego se mudó a la Premier para poner su IQ y sus estudios de las dinámicas de juego del fútbol americano al servicio del Brentford de Dean Smith. “Nicolas es un genio que va por delante de todos en su área”, declaró Smith el día que anunció su llegada. Hoy un tercio de los goles de los ‘gunners’ nacen en su pizarra.

Arteta ha implantado en el entrañable “boring boring Arsenal” de Hornby el ‘fútbol sapiens’, un modelo de juego que incita a sus jugadores a pensar, a descifrar el contexto al que se enfrentan y a identificar las soluciones que pide el encuentro. Mikel les ofrece recursos, como la pizarra de Jover, y ellos los usan buscando resolver los problemas que les plantean los rivales. Uno de los jugadores especialmente valorados por el vasco es el belga Leandro Trossard: “Leandro es la inteligencia futbolística. Entiende al instante lo que requiere el partido y lo ejecuta. Es un ejemplo para todos porque es intuitivo y analítico. Esos son los futbolistas que quiero, los que se paran a leer lo que tienen delante y entienden qué pide el partido”.

Merino, el 9 de moda

El pasado verano Arteta llegaba al Emirates otro jugador avalado por su inteligencia y versatilidad futbolística: el español Mikel Merino. El pamplonica es un futbolista inusual que colecciona experiencias vitales que prioriza a los desafíos deportivos. Lo que le ha hecho pasar ya por la Bundesliga (donde se enroló con 18 años en el Borussia Dortmund), por la Premier (llegó el Newcastle con apenas 22 años), y por la Liga (luciendo galones en una Real Sociedad deslumbrante). “Viajar es algo que te forma como jugador y como persona. Conocer otras culturas, otros idiomas, otras formas de expresarse y de entender las relaciones. Eso te hace entender cómo funcionan los grupos y abrir tu mente a otras maneras de comportarse y gestionar las cosas. Te hace ser una persona más completa. El éxito de esta selección española es que somos gente que ha salido de su zona de confort, que ha vivido situaciones positivas y negativas lejos y solos. Y ahora somos un equipo completo y maduro pese a la juventud”, contaba desde Donaueschingen, Alemania, en una entrevista con El Periódico el día de su cumpleaños. España terminó ganando la Eurocopa y Merino fue protagonista decisivo con un gol a Alemania en cuartos.

Mikel Arteta comenta una jugada con Ben White durante un partido de Champions contra el Atalanta en Bérgamo / Antonio Calanni / AP

Durante su etapa en Newcastle aprendió que “en la Premier todos los jugadores van al máximo a nivel de contacto los 90 minutos. Si tienen oportunidad de dejarte un recado y que tú notes su presencia, lo van a hacer. También aprendí a nivel táctico, que los equipos del Top 6 tenían más rigor táctico con balón, se preocupan más por el sistema posicional y les gusta tener la posesión para ser protagonistas. El resto te espera en bloque bajo para salir a la contra. Y eso te obliga a buscar soluciones en partidos muy cerrados”. En aquella conversación Mikel deslizó su salida de Donosti rumbo a Londres: “Soy un aventurero. No sé donde me llevará el fútbol, pero estoy dispuesto a vivir la aventura que toque. Lo hice al ir a Dortmund, a Newcastle, a Donosti... Nunca sabes dónde te puede llevar el fútbol, pero seguiré donde me pida el corazón y mi cabeza”. Este martes Mikel se medirá con la camiseta ‘gunner’ al Real Madrid. Y lo hará jugando de delantero. Las lesiones de Gabriel Jesus y Havertz han obligado a Arteta a inventarse una alternativa y Merino ha aceptado el desafío de ser el ariete.

Lo hizo a mediados de febrero y en un mes y medio ha marcado cinco goles. Comenzó con un doblete en su estreno como ariete ante el Leicester, luego marcó el gol del triunfo ante el Chelsea y otro frente al PSV en Champions. Además, rescató a España en el descuento anotando el gol del empate en De Kuip en la ida de los cuartos de la Nations League, y ha vuelto a ver puerta ante el Fulham. No solo ha resuelto el problema ofensivo del equipo, se ha convertido en el mejor goleador de Inglaterra en las últimas semanas, solo superado por Salah. Arteta destaca, en el caso de Merino, “su visión para detectar los espacios y elegir el momento de llegar al remate. En el área no tiene movimientos habituales de delantero y eso complica a los centrales. Se mueve por sitios diferentes, participa más y lee muy bien lo que va a pasar”.

Arteta es minucioso a la hora de preparar a sus jugadores. “En un partido está la parte predecible de lo que va a ocurrir normalmente y la parte absolutamente impredecible que no puedes plantear en la pizarra. Eso no se puede entrenar. Lo podemos hablar o intentar predecir, pero es parte del juego y son los jugadores quienes deben reconocerlo y reaccionar de la mejor manera”. El vasco ha implantado en el Arsenal “una cultura y una capacidad de adaptarse a cualquier contexto que nos ha hecho poder vivir el momento que estamos viviendo ahora, pese a todo lo que nos ha pasado”. Muchos corren igual que el Arsenal, pero pocos piensan tanto como ellos.