L'opinió de J.M. Arbucias: El Fibwi Palma aprovà un exigent test de play-off

I ho va fer amb bona nota... El Godella retornava a Son Moix amb una acreditada targeta de presentació. Tenia més victòries que el Fibwi, ocupava la quarta plaça a la classificació i havia deixat una bona imatge el dia que va perdre contra el Palmer. Valencians i mallorquins disputaran les eliminatòries d’ascens. Era, en definitiva, un test ideal de play-off, d’allò que els homes de Pablo Cano es trobaran quan finalitzi la fase regular i comencin els partits interessants i apassionants de l’ascens. A més a més, els de Ciutat venien de perdre a Prat un partit, que deixà males sensacions i nombrosos dubtes. Necessitaven guanyar per certificar matemàticament els play-offs i per apaivagar les aigües d’una setmana convulsa.

I ho va fer amb bona nota... Si bé el Godella no tingué el seu millor dia, perquè mostrà uns percentatges que no foren els habituals, principalment en tirs de llarga distància – al tercer quart, 1/19 en triples –, s’ha de reconèixer que fou superat de manera clara per un Fibwi, que després del descans, ajustà alguns detalls defensius – els godellans circulaven i invertien la pilota amb poca oposició local – i tornà a la pista amb una actitud i una energia que el desarmaren.

L’agressivitat defensiva i la superioritat en el rebot (vint-i-dos més que els visitants) es transferí a l’atac i proliferaren els contraatacs i les segones opcions i possibilitaren l’encert des de 6,75. Els fibwis crearen, principalment al tercer període, l’ambient ideal, el que més els agrada, amb el que se senten còmodes. I no tingueren – i això és positiu – la fosa de ploms a la que ens han acostumat a tants partits, malgrat les dinou pèrdues de pilota. La regularitat de diumenge només tingué una taca, que coincidí amb el final del primer capítol, quan no sumaren ni punts ni faltes en les darreres set possessions.

El diumenge que ve en una pista difícil i contra un equip que lluita per accedir als play-offs d’ascens, el Benicarló, el Fibwi ha de confirmar la seva credibilitat i ha d’evitar el maldecap que li suposa jugar com a visitant en un altre possible test de play-off.