Marc Márquez: "Es imposible mantener esta manera de ganar durante todo el año"

De momento, aún falta lo importante, es decir, la carrera larga (21.00 horas, DAZN) de cada gran premio, Marc Márquez Alentá (Ducati), ocho veces campeón del mundo, sigue dominando este arranque de Mundial con una facilidad asombrosa. Por eso provoca comentarios como el de ayer de ‘Pecco’ Bagnaia, en el sentido de que “creo que Marc se ha guardado algo para la carrera larga de mañana”. O del mallorquín Joan Mir: “Solo Marc puede perder este título, lo tiene sumamente controlado todo”.

La prueba al ‘sprint’ de ayer fue otra exhibición del piloto de Cervera (Lleida), ahora residente en Madrid. Solamente sufrió en la salida, en la primera curva y en la primera vuelta, donde un Bagnaia, que arrancó maravillosamente bien, partiendo desde la sexta plaza y llegando primero al primer ángulo de Austin, le complicó la vida.

“Ha sido vital, importantísimo, salvar la caída en esa curva larga de derechas donde Àlex y ‘Pecco’ me atacaron. Una vez recuperada la cabeza del grupito, ya sabía lo que tenía que hacer y, en ese sentido, he podido hacer el plan que habíamos preparado. Abrir medio segundo con respecto a Àlex y mantenerlo. Mañana, domingo, será más complicado. Lo dije y se está cumpliendo, cada día que pasa, los demás se acercan”.

Gigi Dall'Igna felicita a Marc Márquez. / EFE

El mayor de los Márquez, de momento, ha adquirido una ventaja impresionante en solo dos grandes premios y medio con respecto a los demás. Supera por 19 puntos a su hermano; por 36, es decir, casi todo un fin de semana (37), a Bagnaia y aventaja al novedoso y veloz Franco Morbidelli por 44 puntos. “Soy muy consciente de que llegará el día, quién sabe, igual mañana y, si es mañana, habrá que hacerse a la idea, entenderlo, en Catar o en Jerez, donde será imposible estar primero siempre en la ‘pole’, en la prueba al ‘sprint’ y el domingo. Si eso ocurre, será noticia y bienvenida la noticia, porque eso significará que lo que ganamos antes tenía mucho mérito”, señala Márquez.

El ya líder del equipo Ducati Lenovo considera que “esta racha, esta tónica, es imposible mantenerla todo el año, habrá momentos en los que sufriremos. Una milésima de segundo, un 10% más o menos de gas, te puede llevar al suelo y convertir el gran fin de semana en un auténtico desastre. El viernes ya tuve un susto, que acabó en una caída fea; hoy, en las primeras vueltas, igual, no me he ido al suelo de milagro…máxima concentración y, en circuitos como éste, aprovechar las oportunidades”.

Ni que decir tiene que Marc sigue alegrándose “y mucho, mucho” de que Àlex, su hermano, continúe pegadito a él, tanto en carrera como en la tabla del Mundial de pilotos. “Al parecer, ya no es noticia que acabemos primero y segundo, pero debería serlo, no es normal, no. Así que, lo que debemos hacer, bueno, lo que estamos haciendo es disfrutar la dos del momento y tratar de alargarlo lo máximo posible. Yo creo que llegará el día que Àlex me gane y hasta ‘Pecco’, seguro”.

En ese sentido, Marc reconoce que, pese a que el ambiente y la relación siempre ha sido extraordinaria, “única”, entre los dos hermanos, ahora “vivimos días estupendos, hay muy buen ambiente y relación y los dos llegamos a los circuitos convencidos de que nos van a salir bien las cosas y eso facilita mucho el rendimiento en la pista”.