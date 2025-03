El Atlético Baleares golea al Alzira y apunta hacia el ascenso directo

Victoria sin paliativos del Atlético Baleares (3-0) ante el Alzira. Triunfo que consolida a los palmesanos en las plazas de play-off y con el que se postulan como aspirantes al ascenso directo. El once de Luis Blanco no pasó apuros ante un equipo valenciano que lucha por la salvación. El once blanquiazul lleva once partidos consecutivos sin perder.

Toni Ramon, Tovar o Andone firmaron las primeras ocasiones, fallidas, de un Atlético Baleares que dominaba y llegaba con absoluta claridad a las inmediaciones de Dolz, el portero del Alzira. El protagonista, sin embargo, era Moha Keita, interviniente en casi todas las acciones ofensivas del once de Luis Blanco.

En una internada suya por la banda derecha llegó el 1-0, aprovechando Andone su centro al punto de penalti (m.31). Muy activo y explosivo en todas sus acciones, el propio Moha ha sentenciado el duelo con un disparo a la escuadra que ha levantado de sus asientos al poco público que había en el Estadio Balear (2-0, m.41).

Con la victoria en el bolsillo, el Baleares no ha arrancado demasiado intenso en el segundo tiempo. Se ha aprovechado el Alzira, que tenido dos ocasiones para al menos recortar distancias. Toni Ramon y Moha han reactivado a los de Luis Blanco, erráticos en el remate.

La ovación de la matinal se la ha llevado Moha cuando ha sido sustituido, pocos minutos antes de que Andone sellara los tres puntos (3-0, m.77) aprovechando un balón que se le ha escapado a Dolz tras un centro desde la derecha.

El triunfo ante el Alzira (3-0) consolida al Atlético Baleares en la zona de play-off del Grupo 3 de Segunda RFEF y le sitúa como claro aspirante a pelear con el Europa y el Sant Andreu por el ascenso directo.

