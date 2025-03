Marc Márquez no falla y conquista en Las Américas su tercera 'pole' consecutiva

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) no falló en 'su' circuito y sumó la tercera 'pole position' consecutiva de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Las Américas de MotoGP, en el circuito COTA (Circuit Of The Americas).

Márquez marcó un mejor tiempo de 2:01.088, que supone su tercera 'pole position' de la temporada, la sexagésimo novena en la categoría de MotoGP y la nonagésimo séptima absoluta a lo largo de su carrera deportiva.

Antes, la tanda libre de entrenamientos de MotoGP destacó por el percance sufrido por el debutante japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que sufrió una fuerte caída sin consecuencias al principio de la misma, y por el dominio que casi desde el principio ejerció el 'Sheriff' Márquez.

Desde los primeros minutos Marc Márquez se puso al frente de la tabla de tiempos y, en los instantes finales, volvió a rebajar su mejor marca personal para doblegar en más de cuatro décimas de segundo a su inmediato perseguidor, que no era otro que su propio hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), con Joan Mir (Honda RC 213 V) en una meritoria tercera posición.

En la primera clasificación pronto se puso al frente de la tabla de tiempos el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), aunque no fueron validados al sufrir una caída el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) en la curva diez, quien se fue contra las defensas de aire, que reventaron por la presión del impacto y obligó a dirección de carrera a mostrar bandera roja y detener la sesión para poder reparar las mismas.

Esa situación forzó a todos los pilotos a salir a pista con compuestos de neumáticos blandos para en los menos de siete minutos de sesión que quedaban, intentar conseguir el mejor rendimiento para ser uno de los dos pilotos que lograse el pase a la segunda clasificación.

El italiano Luca Marini (Honda RC 213 V) fue el más rápido a las primeras de cambio al rodar en 2:02.001, que ya era el registro más rápido de la categoría a lo largo de todo el fin de semana, pues hasta ese momento Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) había sido el mejor con un tiempo de 2:02.113.

Nadie pudo mejorar el registro de Luca Marini, quien de esta manera consiguió el pase a la segunda clasificación junto al campeón del mundo de MotoGP de 2021, el francés Fabio Quartararo, con susto incluido que a punto estuvo de 'descabalgarle' de su moto.

Fuera se quedaron pilotos de la talla del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el español Alex Rins (Yamaha YZR M 1), o el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V).

La segunda clasificación comenzó de manera intensa y con una nota destacada, por la salida a pista, al unísono, de los hermanos Márquez, en una clara estrategia Marc de 'enseñar' a su hermano los trucos más necesarios para exprimir al máximo el potencial de las Ducati.

Y, ya en la primera vuelta rápida lanzada, Marc Márquez aprovechó las buenas condiciones atmosféricas y del trazado para lograr un 2:01.522 que era la mejor vuelta del fin de semana, por delante de los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) y Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), con Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) en la cuarta plaza.

En el siguiente giro Marc Márquez entró muy colado en una curva del segundo sector, lo que aprovechó su hermano Alex Márquez para superarlo, pero ninguno de los dos pudo mejorar su anterior registro, aún con nueve minutos de sesión por delante.

Todos los pilotos entraron en sus talleres para cerrar la primera salida y a pista y preparar una segunda tanda de vueltas rápidas en la que, con Marc Márquez en solitario, el ocho veces campeón del mundo no logró un buen ritmo de rodaje y ello le hizo 'abortar' amtes de tiempo su lucha por la vuelta rápida de la categoría.

En esos mismos instantes se fue por los suelos el también español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), quien recuperó rápidamente su moto para continuar la tanda, en la que por entonces era décimo en la clasificación por tiempos.

Así se llegó a la última oportunidad de vuelta rápida, en la que Alex Márquez fue el primero en batir a su hermano Marc con un tiempo de 2:01.448, aunque cuando pasó por la recta de meta Marc Márquez rodó en 2:01.088 para batir a su hermano por algo menos de cuatro décimas de segundo, con Franco Morbidelli tercero.

A Morbidelli le duró poco la tercera plaza, al verse superado por el español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), quien por 25 milésimas de segundo batió al italiano, relegando a 'Frankie' a la cuarta plaza, con sus compatriotas 'Pecco' Bagnaia y Di Giannantonio, por detrás de él.

Pero pronto se llevó una alegría Fabio di Giannantonio, a quien le devolvieron su mejor vuelta rápida para acabar segundo, por delante de Alex Márquez.

Así, la segunda línea acabó en manos de Acosta, Morbidelli y Bagnaia, con Luca Marini, Joan Mir y Jack Miller en la tercera, y Maverick Viñales (KTM RC 213), Fabio Quartararo y Fermín Aldeguer en la cuarta.