Estadísticas de Marc Márquez y otros pilotos españoles en el circuito de Las Américas

Si hay un circuito en el que los pilotos españoles de MotoGP se sienten como en casa, ese es el de Las Américas. Desde su estreno en el calendario en 2013, en este trazado de Austin (Texas, EEUU) sólo una carrera se les ha escapado a nuestros representantes, entre los que sobresale un nombre: el de Marc Márquez.

El piloto de Cervera ha conquistado siete veces este gran premio. Las seis primeras ocasiones, desde el debut del circuito en 2013 hasta 2018, las logró de forma consecutiva. Y en 2021 amplió su palmarés. Por eso, Marc se ha ganado en Austin el apelativo de 'The King of COTA', el rey del trazado, en la abreviatura en inglés del escenario: Circuit of The Americas.

Ahora, además, Marc regresa a uno de sus escenarios preferidos como líder del Mundial y máximo favorito, tras dominar con mano de hierro los dos primeros grandes premios por delante de su hermano Álex.

Álex Rins celebra su victoria en el circuito de Las Américas en 2023. / EFE

En total, en el circuito de Las Américas, un escenario joven en el calendario del Mundial, se han disputado once carreras. Álex Rins, con sus victorias en 2019 y 2023, -dos de sus seis victorias en la máxima categoría- y Maverick Viñales, que se impuso el pasado año marcando además el récord del circuito, completan el abrumador dominio español.

En 2020 la prueba se canceló y sólo el italiano Enea Bastianini, en 2022, dio un relevo para su país en el palmarés.