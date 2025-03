El director de la Volta a Catalunya carga contra el pelotón: «Habíamos pactado y los ciclistas no han cumplido»

El director general de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris, ha lamentado que los ciclistas no hayan cumplido con el pacto de disputar hasta el final la sexta etapa que la organización ya había modificado debido a las fuertes rachas de viento.

«Ha sido un día desagradable. Con los corredores habíamos pactado que íbamos a hacer una cosa y no han cumplido», ha afirmado Peris en declaraciones a Teledeporte tras la disputa de la sexta etapa con inicio y final en Berga.

Las fuertes rachas de viento han obligado a la organización a modificar el recorrido inicial de la etapa reina, dejando una jornada de 146 kilómetros sin puertos de montaña y dos vueltas -la primera neutralizada- con inicio y final en Berga. Pero parte del pelotón, tras una hora y media rodando por detrás de los comisarios, ha pedido lanzar la carrera en los últimos 25 kilómetros antes del primer paso por Berga y eliminar la segunda de las vueltas pactadas inicialmente con la organización.

«Hemos pactado que haríamos una primera vuelta de reconocimiento y luego haríamos una segunda en carrera y a mitad de la primera han dicho que se paraban y que fuéramos a meta y se acababa la etapa», ha desvelado.

Y ha añadido: «Estoy muy disgustado, es una falta de respeto al organizador, al público, a los ayuntamientos, que al final son los que colaboran para que esto vaya adelante, y creo que hoy algunos corredores, no todos, no han estado a la altura».

Agradecidos con Enric Mas

Con todo, Peris ha agradecido la colaboración de corredores como el mallorquín Enric Mas (Movistar), Carlos Verona (Lidl Treck) y Omar Fraile (Ineos Grenadiers), que querían empezar la etapa.

«No se puede hacer nada, si el corredor no quiere correr no corre. Sé que se juegan la vida pero hay momentos y momentos. No puede ser que a la más mínima se prive del espectáculo a la gente que está aquí», ha lamentado. En este sentido, ha señalado que deberá estudiar lo acontecido este sábado en Berga porque es algo que ya ha sucedido «en otras carreras y seguirá pasando». Una situación similar se vivió el pasado mes de enero en la Challenge Ciclista Mallorca.

Simmons gana la etapa

Por lo que respecta a la etapa, el estadounidense Quinn Simmons (Lidl-Trek) ganó al esprint después de que los corredores solo cubrieran 72,6 kilómetros tras acortarse su recorrido por las previsiones meteorológicas adversas, así que no ha habido cambios en la clasificación general.

El mallorquín Enric Mas se mantiene tercero a 21 segundos del líder, el alicantino Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), quien saca 1 segundo al esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-Hansgrohe).