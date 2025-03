El italiano Franco Morbidelli lidera una primera sesión de libres 'pasada por agua' en el GP de Las Américas

El italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) lideró una primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Las Américas de MotoGP que transcurrió 'pasada por agua' y en la que el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), líder del campeonato, sufrió su primera caída de la temporada.

Morbidelli marcó un mejor tiempo de 2:12.531, aunque lo fue con carácter provisional debido a problemas técnicos, mientras que Marc Márquez sufrió una caída sin consecuencias en la curva dos del trazado.

Con una fina pero persistente lluvia, que no dejó de caer en ningún momento, comenzó a disputarse la primera tanda libres de pruebas de MotoGP, en la que la nota más destacada fue la presencia del vigente campeón del mundo de la categoría, el español Jorge Martín, quien aunque todavía convaleciente de su lesión quiso estar junto a los integrantes de su nuevo equipo Aprilia.

Otra de las notas destacadas fue la ausencia del portugués Miguel Oliveira (Yamaha YZR M 1), lesionado en la carrera 'sprint' del Gran premio de Argentina, que será sustituido por el español Augusto Fernández al menos en la cita estadounidense.

Y nada más comenzar la sesión llegaron los primeros problemas para el italiano Marco Bezzecchi, al que le falló su Aprilia RS-GP y tuvo que regresar a su taller a muy baja velocidad para intentar solventarlos cuanto antes, con Jorge Martín muy atento en todo momento.

La primera referencia, muy lejana a los mejores tiempos de la categoría, la marco el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1), un auténtico especialista en estas condiciones, luego superado por otro habitualde los más rápidos en estas lides, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25).

Pero la sesión no había hecho más que comenzar en unas condiciones muy adversas y los cambios en cabeza de la tabla de tiempos fueron una auténtica constante, con protagonistas como Miller o Márquez, pero también con el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) o el español Maverick Viñales (KTM RC 16) entre los más rápidos.

Marc Márquez marcó un 2.19.710 como primera vuelta rápida 'un poco seria', pero Morbidelli pronto pulverizó ese registro al rodar en 2:17, aunque fue cancelado por exceder los límites de la pista.

A Marc Márquez le superaron tanto Miller como su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), pero el ocho veces campeón del mundo recuperó la primera plaza con 2:16.493, para poco después sufrir su primera caída de entrenamientos al irse por los suelos en la curva dos, sin problemas para su integridad física y claramente provocada por las deslizantes condiciones del asfalto.

Mientras Marc Márquez regresaba al taller sobre su moto en el remolque de las asistencias del circuito tras sufrir su primera caída de la temporada, en pista le superaban Franco Morbidelli, su hermano Alex Márquez, que luego se puso primero aunque le duró poco la posición, y 'Pecco' Bagnaia.

El siguiente líder fue Maverick Viñales, al que la pista estadounidense se le da muy bien, pero 'Pecco' Bagnaia aprovechó la oportunidad que le daban las condiciones del asfalto para ponerse líder por primera vez con 2:15.490.

Otro de los que acabó por los suelos y tampoco había comenzado demasiado bien, fue el italiano Marco Bezzecchi, que 'voló' por los aires en la curva cinco y aunque intentó arrancar la moto no pudo conseguirlo. Regresó a su taller, volvió a salir y, una vez más, la moto le comenzó a 'petardear' en su nueva salida al asfalto.

Marc Márquez no tardó en regresar a pista cuando en la misma el referente seguía siendo su compañero de equipo 'Pecco' Bagnaia y él estaba en la décima posición, pero en los siguientes minutos todo cambió. Miller recuperó el liderato en detrimento de Viñales, por entonces primero, con Pedro Acosta (KTM RC 16) en la tercera plaza, por delante del francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) y de Bagnaia y Márquez.

Los minutos finales acabaron convirtiéndose en un mano a mano de varios pilotos por liderar la tabla de tiempos, con especial protagonismo para Jack Miller, Marc Márquez, Pedro Acosta y Johann Zarco, entre otros.

Zarco paró el cronómetro en 2:12.838 para doblegar a Miller, aún con un par de minutos por delante de sesión, en los que Morbidelli se situó líder con 2:12.531, un registro que ya nadie pudo rebajar, seguido por Jack Miller, Marc Márquez, Johann Zarco y Pedro Acosta en las cinco primeras posiciones.

Para completar los diez primeros puestos, estuvieron 'Pecco' Bagnaia, Alex Márquez, Maverick Viñales, Brad Binder y Augusto Fernández.

El británico Jake Dixon domina los primeros libres de Moto2

El británico Jake Dixon (Boscoscuro) dominó en condiciones de lluvia, con el asfalto completamente mojado y una persistente aunque fina lluvia, la primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Las Américas de Moto2 en el circuito COTA (Circuit Of The Americas).

Dixon logró un mejor tiempo de 2:19.359, por delante del ídolo local Joe Roberts (Kalex) y con el turco Deniz Öncü (Kalex) en tercer lugar.

Con unas condiciones muy semejantes a las de Moto3, comenzó la tanda libre de Moto2, en la que el primer líder fue el italiano Tony Arbolino (Kalex), aunque enseguida se vio superado por el británico Jake Dixon (Boscoscuro), vencedor de la carrera de Argentina y auténtico especialista en condiciones de mojado.

El español Ángel Piqueras domina en Moto3

El español Ángel Piqueras (KTM) dominó la primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Las Américas de Moto3 en el circuito COTA (Circuit Of The Américas) que se disputó en malas condiciones atmosféricas como consecuencia de la lluvia, que no dejó el asfalto en la mejor situación para el paso de las motos.

Piqueras paró el cronómetro en 2:23.298, algo más de ocho décimas de segundo más rápido que su inmediato perseguidor, su compatriota y líder de la provisional del mundial de Moto3, José Antonio Rueda (KTM), con el italiano Matteo Bertelle (KTM) en la tercera posición.

El español David Almansa (Honda) fue el primer líder en unas condiciones que no fueron todo lo buenas que cabría desear por la lluvia que dejó en condiciones de completamente mojado el trazado tejano, aunque con el paso de las vueltas se fueron adaptando para mejorar notablemente su rendimiento.