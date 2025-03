«Nuestro hijo Luis Salom hubiera montado un concesionario así». Nadie mejor que María Horrach para realizar esta afirmación tan rotunda. Junto a Lluís, su marido y padre del añorado piloto, están puliendo los detalles para la apertura inminente de Yamaha LS39 Motos, la nueva tienda que ocupará una de las esquinas del final de la Avenida Asima, en el Polígono de Son Castelló de Palma. «Este nombre nos da mucha fuerza», aseguran orgullosos en conversación con Diario de Mallorca con el recuerdo presente de su vástago, subcampeón del mundo de Moto3 en 2012, entre otros muchos logros, y fallecido tras un accidente durante los entrenamientos del Gran Premio de Catalunya en 2016.

Ambos inician este proyecto, que dará a luz en abril, con la ilusión de emprender un nuevo reto profesional, tras 45 años de experiencia en el sector, y dedicárselo todos los días al genial piloto mallorquín. «Hace dos meses se puso en contacto con nosotros Yamaha para ofrecernos la oportunidad de abrir un concesionario nuevo y respondimos que sí de inmediato. Ya no solo era la oportunidad de montarlo, sino también de ponerle el nombre de nuestro hijo», explica María antes de hacer una pausa para reflexionar y seguir.

«Hay padres que en nuestra situación han montado equipos, pero a mí jamás se me pasó por la cabeza. Este es el homenaje que no le habíamos podido llegar a hacer. Los que ha tenido, como el Museo, la Ruta y demás son de otra gente, y estamos contentos, pero este es el nuestro. Además, es un legado para nuestros otros hijos y nuestros dos nietos. Sin ellos no lo habríamos hecho, esto es para ellos», argumenta la madre con emoción.

Lluís Salom y María Horrach posan con una imagen de su hijo Luis en las oficinas de su nuevo concesionario. / Manu Mielniezuk

Tanto Lluís como María están muy agradecidos que una escudería del prestigio de Yamaha depositara tanta confianza en ellos. «LS39 es el logo de Luis y nos lo ha respetado desde el primer momento, todo han sido facilidades», cuentan. Y eso ha sido la gasolina suficiente para animar a que el proyecto se concretara tan rápido. «Todo va muy fluido e incluso Yamaha nos dijo que nos habíamos dado mucha prisa porque nosotros hace un mes y medio que lo arrancamos de verdad. Es un proyecto precioso y tenemos la energía suficiente para afrontarlo», destaca Lluís, que se felicita por el local elegido. «Esto es aire nuevo para nosotros y está en una esquina muy comercial, ni nos lo pensamos», añade antes de desvelar una anécdota sobre la omnipresencia de su hijo en el nombre del negocio y hasta en las paredes del recinto: «El otro día vino un cliente y me preguntó si me podría afectar ver su imagen todo el tiempo y le respondí que lo que me da es fuerza y energía».

La familia Salom Horrach está satisfecha por la respuesta de los amantes de las dos ruedas de la isla. «Nos han animado a que abramos rápidamente y están impresionados con el proyecto», señalan con la confianza de que los clientes responderán.

La competencia estará muy cerca porque en Son Castelló también se encuentran marcas como Honda, BMW, Harley, KTM o Ducati, entre muchas otras, pero son conscientes de que «Yamaha tiene mucha fuerza».

El concesionario se ubica en un local de 900 metros cuadrados que estará formado por una tienda, con una capacidad que rondará las cien motocicletas, y el taller en su planta inferior, mientras que en la superior estará los recambios, el almacen, la oficina y el comedor para los doce trabajadores, entre ellos Marian, su hija, y Toni, su yerno. En cualquier rincón se podrán ver imágenes y detalles de la brillante carrera profesional de ‘El Mexicano’, que es eterno.