Pilotades: Valldemossa hace un llamamiento para volver a tener fútbol base

Valldemossa quiere volver a tener fútbol base. El club de esta localidad, el UE Valldemossa, ha hecho un llamamiento en las redes sociales para captar a jugadores de cara a la próxima temporada, en la que la intención es contar con varios equipos federados.

Esta entidad pide que todos los niños o niñas nacidos desde 2007 al 2018 que quieran jugar se pongan en contacto con Marina (666930301) o Maxi (682713579). «Os necesitamos para volver a tener fútbol base en Valldemossa. Nosotros haremos todo lo posible para que se haga realidad. 'Feim esport, feim poble'», señala el comunicado del club que en la actualidad solo tiene un equipo en liza, el de Segunda Regional.

La directiva del CE Escolar estará hasta el 30 de junio

El CE Escolar ha realizado un duro comunicado «ante la cantidad de falsedades que se han publicado» sobre las elecciones a la presidencia del club. «La actual directiva estará hasta el próximo 30 de junio, que es la fecha en la que acaba su mandato. A día de hoy no se ha tomado ninguna decisión si presentar candidatura o no. No entendemos el afán de algunos que dicen que ya lo tenemos decidido. Solo queremos que nos dejen trabajar tranquilos y que no busquen la confrontación y mal ambiente porque no lo van a conseguir», relata la nota.

Nadie va a las asambleas del CE Escolar

El CE Escolar añade que siempre ha actuado en la legalidad. «Cuando se convoquen elecciones se mostrará el listado y se comunicará. En las tres asambleas ordinarias que se han hecho anuales hasta la fecha ningún socio ha acudido, demostrando poco o nulo interés, por lo que se ha consensuado en las mismas. Repetimos, que nos dejen terminar nuestro trabajo», concluye.

Cien partidos de Biel Pons y Jose Mora en el Pla na Tesa

Los entrenadores Biel Pons y José A. Mora han cumplido cien partidos al frente del UD Pla de na Tesa de Regional Preferente, que aspira a subir a la División de Honor.

El Llubí presenta a sus plantillas

El CDA Llubí presentó el pasado fin de semana a todas sus plantillas en un ambiente festivo y con la presencia del presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Horrach. Cada equipo desfiló sobre el campo ante el aplauso de los presentes.