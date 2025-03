Mariona: «Fuimos al Mundial y ganamos, pero el vestuario no estaba unido»

Mariona Caldentey se ha convertido, en pocos meses, en una de las estrellas del Arsenal femenino, por el que firmó este pasado verano después de casi una década en el Barça. En una entrevista con Sid Lowe, en The Guardian, con motivo de su eliminatoria de Champions League contra el Real Madrid, la futbolista mallorquina repasa varios aspectos sobre su traslado a Londres, la diferencia entre el fútbol español y el inglés o los problemas existentes en la selección española.

Al respecto, Mariona Caldentey revela que el título mundial llegó pese a que se vivió una situación complicada y había división en el grupo, en comparación con el subcampeonato de Europa: «En Inglaterra, estuvimos bien juntas y no ganamos. Luego fuimos al Mundial y ganamos. No es ningún secreto que el vestuario no estaba unido». «Cuando entrenábamos o jugábamos, teníamos el mismo objetivo, pero habían ocurrido cosas que perjudicaron al grupo y teníamos que vivir con ello constantemente», asevera la jugadora de Felanitx, que agrega: «Es duro».

«En Barcelona, gestionamos esa situación. Seguimos ganando, intentamos que no afectara al equipo, pero cada uno sufrió a su manera, con sus sentimientos y pensamientos», explica en relación esa división existente y cómo se vivió la decisión de las 15 jugadoras que decidieron renunciar a la selección y el retorno de varias, entre ellas la propia Mariona.

Para la actual jugadora del Arsenal, proclamarse campeonas debió ser un punto de inflexión para el fútbol femenino. «Ganar el Mundial fue un golpe bajo. ¿Esperas el éxito para respaldarlo de verdad, o lo respaldas para que llegue? Esa era la batalla. Podíamos ser las mejores. Lo que necesitábamos era apoyo, herramientas, escucha… Ganar el Mundial demostró que no éramos unas niñatas caprichosas», explica en la entrevista con The Guardian, en la que también opina sobre el beso de Rubiales a Jenni Hermoso y todo lo que sucedió después, juicio y sentencia incluida: «Me siento aliviada de que haya terminado. Alivio, nada más». «Al final, todo lo que pasó tuvo más repercusión que la victoria de España en el Mundial. El primer título que ganó la selección nacional, y todo quedó… bueno, manchado», asevera Mariona Caldentey.

Mariona Caldentey celebra un gol con el Arsenal / @mariona8co

Con la selección ganó el Mundial, la Nations League y participó en los Juegos Olímpicos. Con el Barça, lo ganó todo y su traslado a Londres sorprendió a muchos aficionados. «Puedes pensar que estás loco por siquiera contemplar la idea de irte, pero es un sentimiento muy personal, difícil de explicar», señala «Todo fue transparente, se gestionó con calma, pude concentrarme en competir. Y al final, fue perfecto. Fue como: lo hemos conseguido, puedo irme tranquila. El Arsenal era el lugar indicado», asevera.

Cuestionada por las diferencias entre España e Inglaterra, señala: «Es difícil comparar, porque allí hay dos realidades diferentes: Barcelona y el resto. Mi sensación es que aquí se trata de cada estadio, de cada equipo. Es una cultura diferente, la liga es competitiva. Aprovecharon al máximo la Eurocopa y ganarla, ese boom. Eso es lo que faltaba en España después del Mundial. Lo que pasó fuera del fútbol pasó y no sé si eso eclipsó el título, pero lo que Inglaterra hizo para ayudar a que el fútbol femenino explotara, España no lo hizo. Parece que no ha cambiado mucho».

En cuanto al juego en sí, explica que «muchos partidos en el Barcelona eran contra un bloque bajo: ataque, ataque, ataque, partidos de liga donde apenas teníamos que defender. Era más táctico». «Aquí es más abierto, más transitorio, mayores distancias, espacio. Es más físico, el fútbol es más alocado, descontrolado. No sé cuántos partidos hemos terminado 4-3». «Y me gusta eso», destaca.